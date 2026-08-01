دو شرکت «اکسون موبیل» و «شورون» به عنوان دو غول نفتی آمریکایی هشدار دادند که ادامه جنگ علیه ایران و اختلال در عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز منجر به ماندگاری و پایداری قیمت بالای سوخت می‌شود.

دو شرکت بزرگ نفتی شامل اکسون موبیل (XOM.N) و شورون (CVX.N) به عنوان تولیدکنندگان برتر نفت ایالات متحده هشدار دادند که عرضه جهانی گازوئیل و سایر محصولات پالایش یافته می‌تواند همچنان به دلیل جنگ علیه ایران محدود بماند و تداوم قیمت بالای انرژی را در نیمه دوم سال جاری میلادی رقم بزند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ این دو غول نفتی آمریکایی با اعلام خبر جهش سود خود در بخش پالایش در سه‌ماهه دوم، دلیل آن را کاهش ذخایر سوخت همراه با کاهش صادرات از چین و تعطیلی پالایشگاه‌ها در روسیه دانستند که منجر به حاشیه سود بالاتر شده است.

مایک ورث مدیرعامل شورون در یک نشست توجیهی گفت: «ما در سه‌ماهه سوم و احتمالا پس از آن شاهد فشار صعودی بر قیمت محصولات خواهیم بود.»

وی افزود که بعید است تقاضا برای فرآورده‌های تقطیری از جمله گازوئیل و نفت گرمایشی در درازمدت کاهش یابد.

افزایش حاشیه سود و سودهای بعدی برای این دو شرکت بزرگ نفتی آمریکایی در حالی است که قیمت بنزین در ایالات متحده در هفته گذشته بار دیگر از ۴ دلار در هر گالن عبور کرد؛ وضعیتی که به نوشته رویترز برای دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا و حزب جمهوری‌خواه پیش از زمان برگزاری انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر (آبان) چالشی سیاسی خواهد بود. هر چند شورون و اکسون بر بکارگیری تمام تلاش خود برای بالا نگهداشتن تولید تاکید کردند.

اکسون اعلام کرد که پالایشگاه‌های ایالات متحده با ظرفیت بالا فعالیت می‌کنند و در سه ماهه دوم سال رکورد تولید گازوئیل ثبت شده است، در حالی که شورون اعلام کرد که در پالایشگاه‌های موجود در خاک ایالات متحده با بیش از یک میلیون بشکه در روز، توان عملیاتی بی‌سابقه‌ای داشته است.

با این حال، دارن وودز مدیرعامل اکسون خاطرنشان کرد که از سرگیری عبور و مرور کشتی‌ها از طریق تنگه هرمز برای عرضه نفت خام بیشتر اهمیت بسیاری دارد.

وی در مصاحبه‌ای با شبکه خبری سی ان بی سی گفت: «میزان بهره برداری که شاهدش بوده‌ایم برای مدت طولانی ادامه نخواهد داشت. بنابراین فکر می‌کنم چالش پالایش برای مدتی ادامه خواهد داشت.»

وودز سپس افزود که این شرکت بزرگترین فعالیت‌های پالایشگاهی را در خارج از چین و کشورهای دیگر دارد که اختلال در عرضه نفت خام به عنوان ماده اولیه این پالایشگاه‌ها، دشواری‌هایی برای کسب‌وکارهای پایین‌دستی وابسته ایجاد کرده است.

شرکت شورون همچنین اعلام کرده است از آنجاکه پالایشگاه‌ها باید تعمیرات و نگهداری لازم دوره‌ای را انجام دهند، انتظار می‌رود توقف فعالیت‌ها در سه‌ماهه سوم سال جاری، ۱۷۵ تا ۲۲۵ میلیون دلار به درآمد بخش پایین‌دستی ضربه بزند.

بنا بر این گزارش؛ آمریکا از ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۵ (هفتم جولای ۲۰۲۶) در پی ادعای حمله به تعدادی از شناورهای عبوری از جنوب تنگه هرمز، با نقض تفاهم نامه اسلام آباد حملات تجاوزکارانه علیه ایران را از سر گرفت و محاصره دریایی را نیز از ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه ۲۳ تیرماه بار دیگر آغاز کرد.

ارتش آمریکا به دستور ترامپ ۱۳ شب پیاپی به بهانه امنیت تنگه هرمز به خاک ایران حملات تجاوزکارانه انجام داد که با دفاع قاطعانه نیروهای مسلح ایران پاسخ داده شد و سرانجام این حملات متوقف شد. اما بار دیگر این حملات تجاوزکارانه ۷ مرداد ماه به وقت شرق آمریکا از سر گرفته شد.

واشنگتن با ادعای دفاع از «آزادی کشتیرانی» و اجرای عملیات فریب برای کشتی‌های تجاری، حضور و نقش خود را در منطقه توجیه می‌کند، در حالی که ایران تاکید دارد امنیت تنگه هرمز باید بر پایه همکاری کشورهای ساحلی و بدون مداخله نظامی قدرت‌های خارجی تامین شود.