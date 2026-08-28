ابزارهای تجسسی آمریکا و شروع بحران موشکی کوبا

بحران موشکی کوبا در اکتبر ۱۹۶۲ یکی از خطرناک‌ترین رویارویی‌های دوران جنگ سرد بود؛ زمانی که استقرار مخفیانه موشک‌های هسته‌ای شوروی در کوبا، ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی را تا آستانه یک جنگ هسته‌ای تمام‌عیار پیش برد. کشف این پایگاه‌ها نه از طریق اعتراف یا گزارش انسانی، بلکه با بررسی دقیق تصاویر هوایی ثبت‌شده توسط هواپیماهای جاسوسی یو-2 انجام شد. تحلیلگران مرکز ملی تفسیر تصاویر آمریکا با شناسایی الگوهای استقرار تجهیزات، تریلرهای حمل موشک و محل‌های پرتاب، شواهدی قطعی در اختیار جان اف. کندی قرار دادند. این اطلاعات به واشنگتن فرصت داد به‌جای حمله فوری، محاصره دریایی کوبا را در پیش بگیرد. سرانجام شوروی موشک‌های خود را خارج کرد و آمریکا نیز پذیرفت موشک‌هایش را از ترکیه و ایتالیا جمع‌آوری کند. جزئیات این نقش تعیین‌کننده تصاویر شناسایی را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.