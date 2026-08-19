در سال ۱۹۶۱، مجله آمریکایی «لایف» گزارشی تصویری از زندگی فلاویو، کودکی فقیر در یکی از فاولاهای ریودوژانیرو، منتشر کرد. این گزارش که در چارچوب تبلیغات ضدکمونیستی دوران جنگ سرد تهیه شده بود، فقر در آمریکای لاتین را تهدیدی برای گسترش نفوذ آمریکا معرفی می‌کرد. استقبال گسترده خوانندگان باعث شد فلاویو برای چاره به ایالات متحده منتقل شود. انتشار این تصاویر در برزیل واکنش‌های تندی برانگیخت. مجله «او کروزیرو» در اقدامی تلافی‌جویانه، عکاسی را به نیویورک فرستاد تا فقر یک خانواده مهاجر را ثبت کند و صفحه‌آرایی گزارش «لایف» را تقریباً عکس‌به‌عکس بازسازی کرد. این مناقشه نشان داد چگونه رنج انسان‌ها می‌تواند به ابزاری برای تبلیغات سیاسی، رقابت ملی و افزایش فروش رسانه‌ها تبدیل شود. این گزارش را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.