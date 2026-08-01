واکنش عجیب ترامپ به تحولات اسپانیا!
ترامپ روز جمعه به وقت محلی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال با اشاره به تحولات اخیر اسپانیا افزود: اگر دمکراتها بار دیگر به قدرت برسند، این مساله برای آمریکا اتفاق خواهد افتاد، آن هم به مراتب بدتر.»
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، رئیس جمهوری آمریکا با توجه به در پیش بودن انتخابات میاندوره ای آمریکا افزود: «اجازه ندهید کشورمان نابود شود. به جمهوریخواهان رای دهید و به ایالات متحده آمریکا افتخار کنید.»
ترامپ پیش از این نیز، در جلسه کابینه در کمپ دیوید درباره هجوم مهاجران غیرقانونی به اسپانیا گفت: من دیروز اسپانیا را دیدم. فاجعهای را که رخ داد، تماشا کردم. به نظر میرسد که صدها هزار نفر به یک کشور حمله کردهاند.
رئیس جمهوری آمریکا ادعا کرد: اگر جمهوریخواهان انتخاب نشوند، همین اتفاق برای ما هم خواهد افتاد، البته بدتر و خیلی بزرگتر.
وی ادامه داد: وقتی اتفاقات اسپانیا را دیدم، گفتم این قرار است موضوع بحث (انتخابات ) میاندورهای (آمریکا) باشد. اسپانیا نمیداند چه کار کند و امروز دوباره در حال وقوع است. آنها در حال حمله به کشور هستند. این، نتیجه قانون ضعیف و بسیار لیبرال و مدیریت بد است.
بنا بر این گزارش؛ دولت اسپانیا پس از هجوم هزاران مهاجر از مغرب و تلاش برای ورود به خاک این کشور، هجوم گسترده مهاجران غیرقانونی از کشور مغرب به این منطقه را نقض تمامیت ارضی اسپانیا دانست و آن را محکوم کرد.
بر اساس گزارش رسانهها، حداقل ۱۸ مهاجر هنگام تلاش برای ورود به اسپانیا از طریق دریا جان باختند.
رسانههای محلی پیش از این گزارش داده بودند که بیش از ۱۵۰۰ مهاجر طی هفته گذشته از مغرب به سئوتا رسیدهاند که بسیاری از آنها با شنا و برخی دیگر پیاده از مرز عبور کردهاند.
تعداد دقیق ورود مهاجران هنوز رسما تائید نشده است.
به گزارش روزنامه اسپانیایی ال پائیس، «پدرو سانچز » نخست وزیر اسپانیا روز جمعه گفت: آنچه در سئوتا رخ داد، حمله و نقض تمامیت ارضی یک شهر اسپانیایی بوده و این اتفاق، سزاوار شدیدترین محکومیت است.
وی با بیان اینکه دولت اسپانیا از حاکمیت و مرزهای این کشور دفاع خواهد کرد، از همکاری مقامهای کشور مغرب برای بازگرداندن مهاجران غیرقانونی تشکر کرد و خواستار تسریع در این روند شد.
سانچز با اشاره به حکم اخیر دادگاه عالی اسپانیا درباره محدودیت بازگرداندن مهاجران غیرقانونی، تصریح کرد: شبکههای قاچاق انسان از این حکم سوءاستفاده کردهاند.