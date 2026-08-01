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العربیه: عقب‌نشینی آمریکا از کردستان!

منابع به خبرنگار العربیه گفتند نیروهای آمریکایی خروج تدریجی از کردستان عراق را به عنوان بخشی از طرح استقرار مجدد و پایان دادن به حضور نظامی خود در این کشور آغاز کرده‌اند.
کد خبر: ۱۳۸۷۵۱۷
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خروج نیروهای آمریکایی

گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که کاروان‌های نظامی آمریکا در روزهای اخیر اربیل را به سمت کشورهای همسایه ترک کرده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، طبق گزارش‌ها، اگرچه وزارت جنگ آمریکا بیانیه رسمی در مورد جزئیات این تحرکات اخیر منتشر نکرده است اما این خروج در مراحل متوالی و طبق یک جدول زمانی مشخص انجام می‌شود.انتقال تجهیزات و نیروها از پایگاه‌های آمریکایی در منطقه همچنان ادامه دارد.

در همین راستا، المانیتور با استناد به حساب کاربری Clash Report گزارش داد که آمریکا خروج نیروهای باقی‌مانده خود از عراق را پیش از مهلت ۳۰ سپتامبر آغاز کرده است.

در این گزارش همچنین آمده است که ارتش آمریکا پیش از این سامانه‌های دفاع هوایی پاتریوت را از شهر اربیل خارج کرده است.

گزارشی که توسط المانیتور منتشر شد، نشان داد که این اقدام اولین نشانه ملموس از کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر ایالات متحده در سراسر جهان است.

این وبگاه اشاره کرد که استقرار مجدد این سامانه‌ها اکنون اولویت را به حفاظت از نیروهای آمریکایی در منطقه خلیج فارس و اردن به قیمت منطقه کردستان می‌دهد.

طبق این گزارش، روند خروج از هفته گذشته آغاز شد و هنوز ادامه دارد. اکثر نیروها و تجهیزات سنگین خارج شده‌اند، در حالی که سایر سامانه‌های دفاعی به طور موقت باقی مانده‌اند. تمام سکوهای پرتاب پاتریوت مستقر در پایگاه نیز به مکانی نامعلوم منتقل شده‌اند و گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که آنها به خلیج فارس و اردن منتقل خواهند شد.

این گزارش به نقل از مایکل نایتس، محقق متخصص در امور عراق، ادعا کرد که خروج به معنای پایان کامل همکاری نظامی نیست. نیروهای عملیات ویژه ایالات متحده در مکان‌های کوچک و کم‌اهمیت مستقر خواهند ماند تا تداوم همکاری امنیتی و اطلاعاتی را تضمین کنند.

این اقدام نگرانی‌های جدی را در میان مقامات کرد ایجاد کرده است، زیرا آتشبارهای پاتریوت نه تنها از نیروهای آمریکایی محافظت می‌کردند، بلکه یک چتر دفاعی جامع برای کل منطقه کردستان فراهم می‌کردند.

طرف کُرد این عقب‌نشینی را فراتر از محدوده اجرای توافق قبلی با بغداد (که قرار بود قبل از ۳۰ سپتامبر تکمیل شود) می‌داند و آن را عملاً کاهش قابلیت‌های بازدارندگی منطقه در زمانی می‌داند که حملات ادامه دارند.

این گزارش حساسیت عقب‌نشینی سیستم‌های پدافند هوایی را برجسته می‌کند و توضیح می‌دهد که این تصمیم دو جنبه متناقض دارد. از یک سو، این سیستم‌ها در برابر حملات مستقیم آسیب‌پذیر بودند و بنابراین عقب‌نشینی آنها خطر حملات علیه نیروهای آمریکایی را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، اربیل و منطقه را در وضعیت آسیب‌پذیری امنیتی آشکار قرار می‌دهد.

این گزارش با اشاره به بحران گسترده‌تر کاهش ذخایر جهانی موشک‌های رهگیر آمریکایی، به نقل از منابع آگاه که به وضوح اظهار داشتند: «منطقه کردستان در اولویت نیست؛ خلیج فارس و اردن به وضوح در اولویت هستند» به پایان رسید. 

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نیروهای آمریکایی کردستان عراق عقب نشینی آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
0
3
پاسخ
کاروان نیرو های آمریکایی در حال حرکت از هر زمانی آسیب پذیر ترند با توجه به حمله آمریکایی - سعودی چند روز پیش در عراق الآن موقع تار و مار کردن این کاروان است ئ نباید دست دست کرد باید سیلی محکم را نواخت
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