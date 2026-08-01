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گزارش سی‌ان‌ان از واکنش تند ترامپ به مواضع ایران

سی‌ان‌ان مدعی شد: به گفته مقام‌های آمریکایی، ترامپ از عدم تمایل تهران به پذیرش خواسته‌هایش کلافه شده و این موضوع باعث جلسات عصبی پشت درهای بسته و تماس‌های تلفنی پر از ناسزا با متحدانش شده است.
کد خبر: ۱۳۸۷۵۱۶
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7404 بازدید
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گزارش سی ان ان

سی‌ان‌ان مدعی شد: به گفته مقام‌های آمریکایی، ترامپ از عدم تمایل تهران به پذیرش خواسته‌هایش کلافه شده و این موضوع باعث جلسات عصبی پشت درهای بسته و تماس‌های تلفنی پر از ناسزا با متحدانش شده است.

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ پیشتر وال استریت ژورنال مدعی شده بود: مقام‌های آمریکایی گفتند که ترامپ دستور حمله جدید علیه ایران را صادر کرده است؛ حمله‌ای که ممکن است از همین آخر هفته(شنبه، یکشنبه) آغاز شود و چند روز ادامه پیدا کند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
6
9
پاسخ
درمانده شدن ترامپ لزوما چیز خوبی نیست. آدم درمانده ارزیابی درستی از ریسک ندارد و ممکن است کارهای خطرناکی کند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
2
12
پاسخ
زور می گه دیگه . خودت شروع کردی به متحدان بدبخت چه ربطی داره که بیایند نجاتت بدهند .
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