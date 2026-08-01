سی‌ان‌ان مدعی شد: به گفته مقام‌های آمریکایی، ترامپ از عدم تمایل تهران به پذیرش خواسته‌هایش کلافه شده و این موضوع باعث جلسات عصبی پشت درهای بسته و تماس‌های تلفنی پر از ناسزا با متحدانش شده است.

گزارش سی‌ان‌ان از واکنش تند ترامپ به مواضع ایران

سی‌ان‌ان مدعی شد: به گفته مقام‌های آمریکایی، ترامپ از عدم تمایل تهران به پذیرش خواسته‌هایش کلافه شده و این موضوع باعث جلسات عصبی پشت درهای بسته و تماس‌های تلفنی پر از ناسزا با متحدانش شده است.

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ پیشتر وال استریت ژورنال مدعی شده بود: مقام‌های آمریکایی گفتند که ترامپ دستور حمله جدید علیه ایران را صادر کرده است؛ حمله‌ای که ممکن است از همین آخر هفته(شنبه، یکشنبه) آغاز شود و چند روز ادامه پیدا کند.