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ترامپ دستور حملات جدید علیه ایران را صادر کرد

روزنامه وال‌استریت ژورنال مدعی شد رئیس جمهور آمریکا دستور اجرای دور تازه‌ای از حملات نظامی علیه ایران را صادر کرده است.
کد خبر: ۱۳۸۷۵۱۳
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42835 بازدید
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۲۰
دستور حمله به ایران

روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه مدعی شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دستور اجرای حمله‌ای جدید علیه ایران را صادر کرده است و این عملیات ممکن است از پایان هفته جاری میلادی آغاز شود و چند روز ادامه یابد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر ، وال‌استریت ژورنال مدعی است هدف از این حملات، ازسرگیری فشارهای نظامی گسترده برای وادار کردن تهران به تسلیم و بازگرداندن ایران به میز مذاکرات است.

ساعتی قبل بود که یک مقام ارشد امنیتی کشورمان در واکنش ادعای منابع آمریکایی مبنی بر حملات گسترده علیه ایران، اظهار داشت: «ادعاهای رسانه‌های آمریکایی در مورد حملات احتمالی امریکا و رژیم به زیرساخت‌های ایران را نوعی دیوانگی قلمداد می کنیم؛ چون ما برنامه گسترده‌ای برای پاسخ اماده کرده‌ایم که شامل زیرساخت‌های حیاتی رژیم صهیونی و زیرساخت‌های انرژی آمریکا در منطقه است و برای آن آماده‌ایم.»
 

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ترامپ حمله به ایران آمریکا ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۵
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۲۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
41
63
پاسخ
این یک جنگ نابرابر است حملات ایران به تاسیسات نظامی آمریکا است در حالیکه آمریکا به زیر ساختهای غیر نظامی و مردم بیگناه است .
ناشناس
|
Germany
|
۰۷:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
11
42
پاسخ
مگه قرار بود این جنگ بدون نتیجه و بدون توافق تموم بشه؟
بنده خدا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
79
27
پاسخ
هر جنایت و دیوانگی که در توان داشته رو انجام داده و میده. اثری نداشته و مدارد برای ملت امام حسین علیه السلام
پاسخ ها
ناصر
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
خیلی هم جنایت نکرده میتونه بیشتر از این جنایت کنه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
79
59
پاسخ
قمارباز احمق متوهم خواب تسلیم شدن ما را خواهی دید
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
17
26
پاسخ
این سبکش هم ندیده بودیم که دیدیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
13
54
پاسخ
پس مسوئلین چکار میکنن؟
ناشناس
|
Germany
|
۰۸:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
5
77
پاسخ
زیرساختهای انرژی امریکا در منطقه منظورتون چیه؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
63
46
پاسخ
عادت دارند که در جنگ رجز بخوانند تا دل طرف مقابل را خالی کنند ،در حالیکه نمی‌دانند که ملتی با سابق درخشان تاریخی و بازیگر در جنگهای تاریخی هیچ ترسی ازین رجزها ندارند،
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
38
32
پاسخ
مگه نمی که ایران التماس می کنه برای مذاکره پس دلیل حمله چیه . روشنفکر های کم مطالعه لطفا راهنمایی کنید .‌
پریسا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
90
45
پاسخ
مطمئن باشید هر چقدر ما ایرانیان را بکشید باز هم تسلیم نمی شویم تا خون کودکان بیگناه امثال آوینا پایمال نشود ما از مرگ نمی ترسیم خون کودکان بیگناه ما یک روز به ثمر خواهد نشست خدا جای حق نشسته
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