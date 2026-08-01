ترامپ دستور حملات جدید علیه ایران را صادر کرد
روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از منابع آگاه مدعی شد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، دستور اجرای حملهای جدید علیه ایران را صادر کرده است و این عملیات ممکن است از پایان هفته جاری میلادی آغاز شود و چند روز ادامه یابد.
به گزارش تابناک به نقل از مهر ، والاستریت ژورنال مدعی است هدف از این حملات، ازسرگیری فشارهای نظامی گسترده برای وادار کردن تهران به تسلیم و بازگرداندن ایران به میز مذاکرات است.
ساعتی قبل بود که یک مقام ارشد امنیتی کشورمان در واکنش ادعای منابع آمریکایی مبنی بر حملات گسترده علیه ایران، اظهار داشت: «ادعاهای رسانههای آمریکایی در مورد حملات احتمالی امریکا و رژیم به زیرساختهای ایران را نوعی دیوانگی قلمداد می کنیم؛ چون ما برنامه گستردهای برای پاسخ اماده کردهایم که شامل زیرساختهای حیاتی رژیم صهیونی و زیرساختهای انرژی آمریکا در منطقه است و برای آن آمادهایم.»