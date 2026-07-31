برخورد پلیس با سرقت در مرزها
به گزارش تابناک، سردار محمد قنبری از اجرای طرحهای ویژه تأمین امنیت زائران اربعین در مرزهای شرقی کشور خبر داد و گفت: همکاران ما از آغاز مراسم اربعین با تمام توان در مرزهای هفت گانه حاضر شدند تا ضمن القای حس امنیت کامل، اقدامات پیشگیرانه در حوزه سرقت را بهعمل آورند.
وی با اشاره به تدابیر اندیشیده شده برای ایمنسازی پارکینگها و پیشگیری از سرقت قطعات خودرو، افزود: با توجه به تراکم جمعیت زائران، تمهیدات ویژهای برای مقابله با جیببری احتمالی اندیشیده شد و خوشبختانه با بهرهگیری از سامانههای پیشرفته، تحلیل داده و حتی هوش مصنوعی، وضعیت امنیتی مطلوبی را شاهد هستیم.
رییس پلیس آگاهی کشور با اعلام کاهش چشمگیر آمار وقوعات نسبت به مدت مشابه سال گذشته، اظهار کرد: با وجود تعدد و کثرت جمعیت، آمار سرقتها بسیار ناچیز و انگشتشمار بوده و خوشبختانه کشفیات نیز بهطور کامل انجام شده است.
وی همچنین از پیدا شدن و تحویل چند نفر از مفقودان به خانوادههایشان خبر داد و به نمونهای از یک پیرمرد که به دلیل مشکلات ذهنی قادر به شناسایی خود نبود، اشاره کرد و گفت: همکاران ما با احراز هویت، وی را به خانوادهاش بازگرداندند که باعث خوشحالی آنان شد.
سردار قنبری در ادامه با تأکید بر امنیت پایدار در مرزها، خاطرنشان کرد: زائران عزیز دغدغهای از این بابت نداشته باشند؛ همکارانم با عشق به حضرت اباعبداللهالحسین(ع) و بهصورت شبانهروزی در خدمت زائران هستند.
وی به گروههای معدودی که قصد سوءاستفاده از تراکم جمعیت و پارک خودروها را دارند، هشدار داد و گفت: مطمئن باشند در صورت هرگونه اقدام، دستگیر خواهند شد.
قنبری تاکید کرد که تاکنون هیچ مشکلی در زمینه امنیتی موضوع خاصی نداریم.
رییس پلیس آگاهی کشوردر پایان با ابراز امیدواری از تداوم این روند تا پایان مراسم اربعین، تصریح کرد: امسال با استفاده از فناوریهای نوین و پردازش دادهها، پیشبینی میشود روزهای باقیمانده نسبت به سالهای گذشته شرایط بسیار مطلوبتری داشته باشد و الحمدالله تاکنون مشکل خاصی در حوزه امنیت زائران نداشتهایم.