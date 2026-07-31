خبرنگار اسرائیلی آکسیوس در واکنش به گزارش‌ها درباره بررسی گزینه محاصره زمینی ایران از سوی اسرائیل و آمریکا، با انتشار پیامی در ایکس این ایده را به سخره گرفت.

کاتس: اگر ترامپ بخواهد، به جنگ خواهیم پیوست

به گزارش تابناک به نقل از فارس، وزیر جنگ اسرائیل اعلام کرد که اگر رئیس‌جمهور آمریکا از این رژیم بخواهد، اسرائیل به جنگ علیه ایران خواهد پیوست.

در حالی که رژیم صهیونیستی طعم حملات شدید ایران و ناکامی‌های خود را فراموش نکرده است، اسرائیل کاتز، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با بیان اینکه رژیم اشغالگر در صورت درخواست دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به جنگ علیه ایران خواهد پیوست، بار دیگر وابستگی تل‌آویو به تصمیم واشنگتن و هراس این رژیم از پیامدهای تقابل مستقیم با قدرت ایران را آشکار کرد.

در همین حال، خبرنگار اسرائیلی آکسیوس در واکنش به گزارش‌ها درباره بررسی گزینه محاصره زمینی ایران از سوی اسرائیل و آمریکا، با انتشار پیامی در ایکس این ایده را به سخره گرفت.

باراک راوید، خبرنگار اسرائیلی آکسیوس در واکنش به گزارش‌های ادعایی درباره بررسی گزینه محاصره زمینی ایران اعلام کرد: «آیا کسی پیش از آنکه همه رسانه‌های خبری اسرائیل اعلان‌های فوری درباره اینکه اسرائیل و آمریکا در حال بررسی اعمال محاصره زمینی علیه ایران هستند منتشر کنند، زحمت کشید نگاهی به نقشه بیندازد یا حتی یک لحظه از عقلش استفاده کند؟»