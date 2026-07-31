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واکنش حزب‌الله لبنان به همکاری عربستان با آمریکا و اسرائیل

حزب‌الله لبنان طی صدور بیانیه‌ای تصریح کرد که بر اساس الزامات حسن همجواری و روابط برادرانه و تاریخی میان عربستان سعودی و عراق و ملت آن، شایسته بود عربستان به‌جای همراهی با سیاست‌های آمریکا و اسرائی از مسیر گفت‌و‌گو و گشودن کانال‌های ارتباطی دیپلماتیک با دولت عراق برای حل هرگونه تنش یا بحران استفاده می‌کرد.
کد خبر: ۱۳۸۷۴۵۶
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حزب الله لبنان

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، حزب‌الله لبنان در خصوص همکاری عربستان با آمریکا و اسرائیل در حمله به عراق بیانیه‌ای صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

«حزب‌الله حمله گستاخانه آمریکا به عراقِ برادر و مردم سرافراز آن را که به شهادت شماری از افراد و مجروح شدن تعدادی دیگر انجامید، به‌شدت محکوم می‌کند.

این تجاوز آشکار و خطرناک علیه یک نهاد رسمی عراق، که با مشارکت یک کشور عربی انجام شده است، زمینه‌ساز پیامد‌هایی بسیار خطرناک برای سراسر منطقه خواهد بود و تنها در راستای منافع پروژه آمریکایی ـ اسرائیلی برای بی‌ثبات‌سازی منطقه، تجزیه امت اسلامی و کشاندن آن به چرخه‌ای از تنش، اختلاف و درگیری است.

بر اساس الزامات حسن همجواری و روابط برادرانه و تاریخی میان عربستان سعودی و عراق و ملت آن، شایسته بود عربستان به‌جای همراهی با سیاست‌های آمریکا و اسرائیل و گرفتار شدن در پروژه‌های آنان برای بی‌ثبات کردن منطقه و از هم گسستن وحدت آن، از مسیر گفت‌و‌گو و گشودن کانال‌های ارتباطی دیپلماتیک با دولت عراق برای حل هرگونه تنش یا بحران استفاده می‌کرد.»

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