«وحید سیاه» دستگیر شد
به گزارش تابناک به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ، سرهنگ عبدالوهاب علایی، سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری تهران بزرگ اظهار کرد: در پی دریافت گزارشهای متعدد شهروندان درباره سرقتهای سریالی باطری خودروهای سواری در خیابانهای خلوت محدوده یافتآباد، رسیدگی به موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۵۱ یافتآباد قرار گرفت.
وی افزود: بررسیهای اولیه نشان داد سارقان با استفاده از یک دستگاه دوچرخه و پوشاندن چهره خود، خودروهای پارکشده در معابر کمتردد را شناسایی و با استفاده از ابزار مخصوص، اقدام به سرقت باطری خودروها میکردند.
سرهنگ علایی ادامه داد: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، گشتزنیهای هدفمند و تحت نظر قرار دادن محلهای احتمالی وقوع جرم، یکی از متهمان را هنگام نزدیک شدن به یک دستگاه خودرو برای سرقت شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.
وی تصریح کرد: در بازرسی از وسایل همراه متهم، ابزار تخصصی سرقت کشف شد و بررسیها نشان داد دوچرخه مورد استفاده وی نیز سرقتی است. متهم در تحقیقات پلیسی به سرقتهای سریالی اعتراف کرد و همدست خود معروف به «وحید سیاه» را معرفی کرد.
سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری تهران بزرگ خاطرنشان کرد: مأموران با شناسایی مخفیگاه متهم دوم، وی را نیز در عملیاتی جداگانه دستگیر کردند. در بازرسی از محل اختفای این دو سارق، مقادیر قابل توجهی اموال مسروقه کشف شد.
وی با اشاره به سوابق کیفری متهمان اظهار داشت: بررسیها نشان داد هر دو متهم دارای بیش از ۱۱ فقره سابقه کیفری و بازداشت هستند. پرونده آنان پس از تشکیل و با دستور مقام قضایی، برای ادامه تحقیقات، شناسایی سایر مالباختگان و کشف جرائم احتمالی دیگر، در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفت.
سرهنگ علایی در پایان از شهروندان خواست خودروهای خود را در محلهای دارای روشنایی کافی و مجهز به دوربین مداربسته پارک کنند و با استفاده از تجهیزات ایمنی و بازدارنده، احتمال سرقت را به حداقل برسانند.