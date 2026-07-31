شهادت دومین مامور پلیس در درگیری شادگان

در پی تیراندازی قاچاقچیان مسلح به مأموران پلیس در شادگان، یکی از نیرو‌های انتظامی در این درگیری به شهادت رسید.

به گزارش تابناک، در پی تیراندازی قاچاقچیان مسلح به مأموران پلیس در شادگان، یکی از نیرو‌های انتظامی در این درگیری به شهادت رسید.

سرهنگ روح‌اله عشیری در تشریح این خبر اظهار کرد: پیش‌تر و در جریان این درگیری که حوالی ظهر و هنگام اجرای حکم قضائی روی داد، یکی از ماموران انتظامی به شهادت رسیده بود، اکنون با وخامت حال یکی دیگر از نیرو‌های انتظامی به نام ستوان‌سوم سینا سیاه نژاد، شمار شهدای این مأموریت به دو شهید افزایش یافت.

فرمانده انتظامی شهرستان شادگان تاکید کرد: تلاش‌های ویژه پلیس برای دستگیری عاملان این جنایت همچنان ادامه دارد و اخبار تکمیلی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.