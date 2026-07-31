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کد خبر: ۱۳۸۷۳۸۶
بازدید: ۵۳۴۱

عکس: آغاز برداشت طلای سفید مازندران در آمل

برداشت برنج از شالیزار‌های آمل در استان مازندران آغاز شده و شالیکاران این منطقه با حضور در مزارع، حاصل ماه‌ها تلاش و مراقبت از کشتزار‌های خود را جمع‌آوری می‌کنند. عطر خوشه‌های طلایی برنج در شالیزارها، جلوه‌ای از زندگی روستایی، تلاش کشاورزان و رونق یکی از مهم‌ترین قطب‌های تولید برنج کشور را به تصویر کشیده است.

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برچسب‌ها:
برداشت برنج آمل مازندران ایران من عکس استانها برنج شالیزار
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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