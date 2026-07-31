ایران و آمریکا در حال مذاکره هستند/ تلاش برای بازگشت به «تفاهم نامه اسلام آباد»
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، «طاهر اندرابی»، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان که کشورش میانجی مذاکرات آمریکا و ایران بوده، گفت که پاکستان در تلاش است تا دو طرف را به تفاهمنامه اسلامآباد بازگرداند.
این مقام پاکستانی با بیان اینکه دیپلماسی تنها راه ممکن است، مدعی شد که مذاکرات بین آمریکا و ایران «ادامه دارد.»
اندرابی، در نشست خبری اسلامآباد به خبرنگاران گفت: «مذاکرات بین طرفین بهویژه در مورد تنگه هرمز و برای کاهش تنش، در حال انجام است.»
به روایت سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، «ما تمام تلاش خود را میکنیم تا همه طرفین را به تفاهمنامه اسلامآباد بازگردانیم.»
او اعلام کرد پاکستان همه کشورها را تشویق میکند تا «به طور کامل به تعهدات خود برای برگزاری مذاکرات فنی» تحت تفاهمنامه اسلامآباد پایبند باشند.
به گزارش تابناک، چند روز پیش نیز منابع خبری از جمله «آکسیوس» اعلام کرده بودند که قطر، مصر، پاکستان و سایر میانجیهای منطقهای، پیشنهادی برای آتشبس ۱۰ روزه به آمریکا و ایران ارائه دادهاند.
در این خصوص مقامات آمریکایی گفته بودند که دولت ترامپ در حال بررسی این پیشنهاد است و از اسرائیل خواسته است از هر اقدامی که بتواند پنجره دیپلماتیک را ببندد، خودداری کند.
در این راستا، منابع دولتی پاکستان به آناتولی گفته بودند: میانجیها، پاکستان و قطر، پس از آنکه دو طرف پاسخهای خود را به یک فرمول مشترک برای پایان دادن به جنگ چند ماهه خود ابلاغ کردند، تبادل پیامها بین ایالات متحده و ایران را تشدید کردهاند.
این منابع افزوده بودند که این تحول پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پس از دو هفته حملات شبانه متوالی، دستور توقف حملات تجاوزکارانه را صادر کرد.
به گفته یک مقام آگاه، اوایل هفته جاری میلادی، اسلام آباد و دوحه یک فرمول مشترک کاهش تنش را پیشنهاد کردند و از آمریکا و ایران خواستند که «به عنوان اولین قدم» برای از سرگیری مذاکرات متوقف شده برای پایان دادن دائمی به درگیری، به مواضع قبل از ۹ ژوئیه خود بازگردند.
اگرچه منابع جزئیات پاسخها را توضیح ندادند، اما گفتند که هر دو طرف رضایت خود را برای گفتوگو و دیپلماسی برای پایان دادن به آخرین خصومتها و بازگشت به مذاکرات اعلام کردهاند.
این منابع گفتند که توقف حملات از سوی هر دو طرف، امیدها را برای از سرگیری مذاکرات متوقف شده افزایش داده است.
در این راستا، العربیه به نقل از منابع عربی مدعی شده بود: آمریکا و ایران پاسخ خود را به پیشنهاد پاکستانی قطری برای ازسرگیری مذاکرات تحویل دادند.
به گزارش تابناک، در این راستا میانجیهای منطقهای بار دیگر در تلاش هستند تا چرخه تلافیجوییهایی را متوقف کنند که با هر حمله جدید، مرگبارتر، پرهزینهتر و مهارناپذیرتر میشود.
پیشنهاد جدید آتشبس، توقف درگیریها، بازگشایی هر دو مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز و فرصتی به واشنگتن و تهران برای نجات تفاهمنامه در حال فروپاشی خود، ارائه میدهد.
رویترز روز سه شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ به نقل از یک منبع حوزه خلیج فارس مدعی شده بود که عمان پیشنهادی را به ایران ارائه کرده که بر اساس آن، یک سازوکار مشترک منطقهای برای مدیریت تنگه هرمز با دریافت هزینههای داوطلبانه ایجاد شود.
این منبع افزوده بود بر اساس پیشنهاد عمان که از حمایت کشورهای منطقه برخوردار است، ایران کنترل انحصاری این آبراه راهبردی را در اختیار نخواهد داشت.
با وجود این رویترز روز چهارشنبه هفتم مرداد ۱۴۰۵ به نقل از یک منبع آگاه ایرانی اعلام کرده بود که تهران پیشنهاد جدید عمان را نپذیرفته و آن را فاقد هر گونه شانس موفقیت دانسته است.
به گفته این مقام، «طرح کنترل تنگه بهصورت ۵۰-۵۰ بین ایران و عمان، با منافع ایران همخوانی ندارد، هرچند تهران عمان را همسایهای ارزشمند میداند».
مقام مورد استناد رویترز افزود ایالات متحده و عربستان سعودی در تلاش هستند تا بر عمان فشار بیاورند تا طرحهای غیرواقعبینانه آنها درباره تنگه هرمز را پیش ببرد.
وی همچنین گفت که «مسیرهای جنوبی عبور از تنگه میتوانند برای کشتیها خطرناک باشند و میزان کنترل مسقط بر تنگه باید متناسب با سهم این کشور از این آبراه باشد».
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران، روز سه شنبه ششم مرداد ۱۴۰۵ در خصوص طرح عمان گفته بود که عمان پیشنهاد کرده بود که مسیرهای عبور کشتیها بین دو کشور بهطور مساوی تقسیم شود، اما این طرح «نگرانیهای امنیتی ایران را برطرف نمیکند».
غریبآبادی ادامه داد: اصرار عمان و طرفهای دیگر و میانجیها این است که از این مسیر (جنوب) بروند تا شما تقاهم کنید. به هیچ وجه. ما حتی یک ساعت مسیر جنوب را به رسمیت نمیشناسیم.
وی افزود تهران در مقابل، طرحی ارائه کرده که بر اساس آن، یکی از مسیرهای عبور کشتیها بهطور کامل در آبهای ایران قرار گیرد و بخشی از مسیر مقابل هم در محدوده آبهای ایران باشد.
غریبآبادی توضیح داد که مسیر ورود کشتیها باید بهطور کامل تحت کنترل ایران باشد، در حالی که بخشی از مسیر خروج ممکن است تحت کنترل عمان باقی بماند.
او تأکید کرد که در صورت پذیرش این پیشنهاد، میتوان وارد مرحله بعدی مذاکرات شد.