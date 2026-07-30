تصاویری از تشییع پیکر خلبان شهید کاظمی
مراسم تشییع پیکر سرتیپ دوم خلبان شهید مجید کاظمی، یکی از ۴ قهرمان جنگنده سوخو ۲۴ ارتش جمهوری اسلامی ایران، صبح پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵ در پایگاه هوایی شهید دوران شیراز برگزار شد.
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به گزارش تابناک؛ سرتیپ دوم خلبان شهید مجید کاظمی، یکی از ۴ قهرمان جنگندههای سوخو ۲۴ ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که پس انجام عملیات و حمله موفق ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ به پایگاه العدید قطر که به انهدام زیرساختها و تجهیزات نظامی ارتش تروریستی آمریکا انجامید در مسیر بازگشت به وطن به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
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