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تصاویری از تشییع پیکر خلبان شهید کاظمی

مراسم تشییع پیکر سرتیپ دوم خلبان شهید مجید کاظمی، یکی از ۴ قهرمان جنگنده‌ سوخو ۲۴ ارتش جمهوری اسلامی ایران، صبح پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵ در پایگاه هوایی شهید دوران شیراز برگزار شد.
کد خبر: ۱۳۸۷۲۸۸
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6303 بازدید
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به گزارش تابناک؛ سرتیپ دوم خلبان شهید مجید کاظمی، یکی از ۴ قهرمان جنگنده‌های سوخو ۲۴ ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که پس انجام عملیات و حمله موفق ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ به پایگاه العدید قطر که به انهدام زیرساخت‌ها و تجهیزات نظامی ارتش تروریستی آمریکا انجامید در مسیر بازگشت به وطن به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

تصاویری از تشییع پیکر خلبان شهید کاظمی

تصاویری از تشییع پیکر خلبان شهید کاظمی

تصاویری از تشییع پیکر خلبان شهید کاظمی

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برچسب ها
خلبان مجید کاظمی شهادت تشییع جنازه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
4
15
پاسخ
خداوند به درجات و نورش بیفزاید و به خانوادش صبر و نور عنایت کند انشاالله
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
خدایا کاش همه ی مردم این قهرمانانشونو بشناسن
رهگذر
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۹:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
1
1
پاسخ
شهید کاظمی شهید دوران دوران ماست.
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