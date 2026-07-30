شهادت مأمور امنیت در درگیری مسلحانه

خبرگزاری پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد ساعتی قبل سرنشینان مسلحِ سه خودروی سواری به سمت مأموران انتظامی در یکی از ایست‌های بازرسی شهرستان ایرانشهر تیراندازی کردند که در پی این حادثه یک نفر به شهادت رسید.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ ساعتی قبل سرنشینان مسلح سه دستگاه خودروی سواری در یکی از ایست‌های بازرسی شهرستان ایرانشهر به سمت مأموران انتظامی که در حال تأمین نظم و امنیت بودند، تیراندازی کردند که متأسفانه گروهبان‌یکم میثم کرمی به شهادت رسید.

بر اساس این گزارش، اشرار مسلح تحت تعقیب پلیس قرار دارند و در محدوده پیرامونی محل حادثه، طرح امنیتی-انتظامی در حال اجراست. اخبار تکمیلی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

گفتنی است؛ شهرستان ایرانشهر با وسعت ۱۶ هزار کیلومترمربع، بیش از ۲۵۰ هزار نفر جمعیت دارد و ۱۰۲ روستای بالای ۲۰ خانوار، ۹۸ روستای دارای شورای اسلامی و ۸۳ روستای دارای دهیاری است.