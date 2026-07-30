وزارت بازرگانی چین روز پنجشنبه اعلام کرد که اگر ایالات متحده بر اقدام یکجانبه خود برای ممنوعیت واردات ربات‌ها و مبدل‌های برق جدید چینی پافشاری کند، پکن قاطعانه دست به اقدام تلافی‌جویانه خواهد زد.

وزارت بازرگانی چین امروز پنجشنبه اعلام کرد که اگر ایالات متحده بر اقدام یکجانبه خود برای ممنوعیت واردات ربات‌ها و مبدل‌های برق جدید چینی پافشاری کند، پکن «قاطعانه دست به اقدام تلافی‌جویانه خواهد زد» و از منافع خود محافظت خواهد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ طبق گزارش روزنامه «آساهی شیمبون»، این وزارتخانه از ایالات متحده خواست فوراً این اقدامات را لغو و «اقدامات نادرست» خود را متوقف کند و گفت که این اقدامات، شرکت‌ها و محصولات چینی را مورد تبعیض قرار داده و سرکوب می‌کند.

کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا (FCC) روز سه‌شنبه اعلام کرد که برای محافظت از زیرساخت‌های هوش مصنوعی این کشور در برابر تهدیدات امنیتی، و همچنین بازگرداندن صنایع کلیدی و در حال رشد سریع به خاک آمریکا، محدودیت‌های جدیدی وضع کرده است.

چین گفت که FCC اعتراض‌های مکرر پکن را نادیده گرفته و به تشدید اقدامات محدودکننده خود ادامه داده است.

وزارت بازرگانی چین، آمریکا را به تعمیم مفهوم امنیت ملی متهم و آن را «رفتاری انحصارگرایانه و یکجانبه و مصداق اخلال در بازار» توصیف کرد که منافع صنایع چین و آمریکا را نادیده می‌گیرد.