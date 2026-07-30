چین خطاب به آمریکا:عقبنشینی کن یا منتظر تلافی باش
وزارت بازرگانی چین امروز پنجشنبه اعلام کرد که اگر ایالات متحده بر اقدام یکجانبه خود برای ممنوعیت واردات رباتها و مبدلهای برق جدید چینی پافشاری کند، پکن «قاطعانه دست به اقدام تلافیجویانه خواهد زد» و از منافع خود محافظت خواهد کرد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ طبق گزارش روزنامه «آساهی شیمبون»، این وزارتخانه از ایالات متحده خواست فوراً این اقدامات را لغو و «اقدامات نادرست» خود را متوقف کند و گفت که این اقدامات، شرکتها و محصولات چینی را مورد تبعیض قرار داده و سرکوب میکند.
کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا (FCC) روز سهشنبه اعلام کرد که برای محافظت از زیرساختهای هوش مصنوعی این کشور در برابر تهدیدات امنیتی، و همچنین بازگرداندن صنایع کلیدی و در حال رشد سریع به خاک آمریکا، محدودیتهای جدیدی وضع کرده است.
چین گفت که FCC اعتراضهای مکرر پکن را نادیده گرفته و به تشدید اقدامات محدودکننده خود ادامه داده است.
وزارت بازرگانی چین، آمریکا را به تعمیم مفهوم امنیت ملی متهم و آن را «رفتاری انحصارگرایانه و یکجانبه و مصداق اخلال در بازار» توصیف کرد که منافع صنایع چین و آمریکا را نادیده میگیرد.