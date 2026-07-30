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چین خطاب به آمریکا:عقب‌نشینی کن یا منتظر تلافی باش

وزارت بازرگانی چین روز پنجشنبه اعلام کرد که اگر ایالات متحده بر اقدام یکجانبه خود برای ممنوعیت واردات ربات‌ها و مبدل‌های برق جدید چینی پافشاری کند، پکن قاطعانه دست به اقدام تلافی‌جویانه خواهد زد.
کد خبر: ۱۳۸۷۲۷۷
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45712 بازدید
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اولتیماتوم چین به آمریکا

وزارت بازرگانی چین امروز پنجشنبه اعلام کرد که اگر ایالات متحده بر اقدام یکجانبه خود برای ممنوعیت واردات ربات‌ها و مبدل‌های برق جدید چینی پافشاری کند، پکن «قاطعانه دست به اقدام تلافی‌جویانه خواهد زد» و از منافع خود محافظت خواهد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ طبق گزارش روزنامه «آساهی شیمبون»، این وزارتخانه از ایالات متحده خواست فوراً این اقدامات را لغو و «اقدامات نادرست» خود را متوقف کند و گفت که این اقدامات، شرکت‌ها و محصولات چینی را مورد تبعیض قرار داده و سرکوب می‌کند.

کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا (FCC) روز سه‌شنبه اعلام کرد که برای محافظت از زیرساخت‌های هوش مصنوعی این کشور در برابر تهدیدات امنیتی، و همچنین بازگرداندن صنایع کلیدی و در حال رشد سریع به خاک آمریکا، محدودیت‌های جدیدی وضع کرده است.

چین گفت که FCC اعتراض‌های مکرر پکن را نادیده گرفته و به تشدید اقدامات محدودکننده خود ادامه داده است.
وزارت بازرگانی چین، آمریکا را به تعمیم مفهوم امنیت ملی متهم و آن را «رفتاری انحصارگرایانه و یکجانبه و مصداق اخلال در بازار» توصیف کرد که منافع صنایع چین و آمریکا را نادیده می‌گیرد.

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پکن آمریکا چین اولتیماتوم صنایع
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۲
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
5
4
پاسخ
جنگ یعنی این..یعنی جنگ اقتصادی..خون از دماغ هیشکی نمیاد..قدرت یعنی همین..ن بمبی ن ویرانی ن کشتار ن آوارگی.. قدرت یعنی اقتصاد قوی..
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
5
10
پاسخ
دنیا نمی خواهد بفهمد که آمریکا به طور پیوسته شرارت می کند و نباید آن را رها گذاشت، بلکه باید تمامش کرد.
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