رایزنی تلفنی وزیر خارجه مصر و ویتکاف
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه تلفنی رایزنی کردند.
بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه مصر، دو طرف درباره آخرین تحولات اوضاع منطقه و تلاشهای صورت گرفته برای کاهش تنش در منطقه رایزنی کردند.
طرفین درخصوص تحولات کنونی تبادل نظر و بر اهمیت تلاش برای مهار تنش و جلوگیری از کشیده شدن منطقه به درگیری گستردهتر تاکید کردند.
وزیر امور خارجه مصر بر لزوم احترام به اصول حسن همجواری، پایبندی کامل به قانون بینالمللی و احترام به حاکمیت کشورها و یکپارچگی و تمامیت ارضی آنها تاکید کرد.
او بر اهمیت ترجیح راهحلهای سیاسی و دیپلماتیک و افزایش تلاشهای کنونی برای آرامش اوضاع و کاهش تنش تاکید کرد.
عبدالعاطی همه حملات به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اردن را محکوم و بر مخالفت کامل مصر با آسیب به امنیت و حاکمیت این کشورها و تهدید امنیت و ثبات آنها تاکید کرد.