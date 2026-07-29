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بازداشت سرباز ارتش اسرائیل به اتهام جاسوسی برای ایران

یک شهروند اسرائیلی که پیش‌تر در یک یگان محرمانه ارتش اسرائیل خدمت کرده بود، به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شده است.
کد خبر: ۱۳۸۷۲۲۶
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اسرائیل

به گزارش تابناک به نقل از تایمز اسرائیل، در بیانیه مشترک پلیس اسرائیل، وزارت جنگ و سازمان امنیت داخلی آمده است: این فرد در تاریخ ۱۶ ژوئیه در دادگاه منطقه‌ای تل‌آویو به اتهام «ارتباط با یک عامل خارجی و تلاش برای انتقال اطلاعات به نفع دشمن» کیفرخواست دریافت کرده است.

بر اساس نتایج تحقیقات، این فرد که هم در دوران خدمت اجباری و هم در دوره خدمت ذخیره خود در یک یگان محرمانه فعالیت داشته، با شخصی که خود را مامور اطلاعاتی ایران معرفی کرده بود، در ارتباط بوده است.

مقامات اسرائیلی جزئیاتی درباره نوع اطلاعاتی که مظنون برای عامل ایرانی ارسال کرده یا زمان بازداشت او، منتشر نکرده‌اند.

همچنین نام یگانی که وی در آن خدمت کرده، به دلیل محرمانه بودن فعالیت‌های آن، اعلام نشده است.

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