مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد: پاسخ ما به تجاوز آمریکا تا پایان این مراسم به تعویق خواهد افتاد.

مقاومت اسلامی عراق: پاسخ ما به عربستان و آمریکا قطعی است

به گزارش تابناک به نقل از فارس، مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد: برای حفظ امنیت زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و خادمان موکب‌ها و جلوگیری از هرگونه اخلال در مراسم اربعین، پاسخ ما به تجاوز آمریکا تا پایان این مراسم به تعویق خواهد افتاد؛ اما این پاسخ قطعی است و در صورت اقتضای شرایط، ممکن است ابزارهای آمریکا در عربستان را نیز دربر بگیرد.

رژیم سعودی چیزی جز یک خیانتکار یا ابزاری کثیف در دست کاخ سفید و سرویس‌های اطلاعاتی آن نیست و نخواهد بود.

رژیم سعودی همان‌طور که دیروز امکانات خود را برای گسیل انتحاری‌ها جهت ریختن خون مردم عراق به کار گرفت، امروز نیز از روی ناچاری پیمان نوکری خود را تجدید کرده تا جنایات اربابان و دستورات جنایتکارانه آنان را برای ضربه‌زدن به اراده ملت سرافراز ما اجرا کند.