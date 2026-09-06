تانک چرچیل یکی از سنگین‌ترین و مقاوم‌ترین تانک‌های بریتانیا در جنگ جهانی دوم بود، اما وزن بالای آن عبور از پل‌های معمولی را تقریباً ناممکن می‌کرد. هم‌زمان، بمباران گسترده پل‌ها و نیاز ارتش متفقین به جابه‌جایی سریع تجهیزات سنگین، مهندسان را با چالشی اساسی روبه‌رو کرده بود. دونالد بیلی با الهام از تجربه خود در ساخت ماکت، پلی ماژولار، سبک، مقاوم و قابل حمل طراحی کرد که قطعات آن به‌سادگی توسط سربازان مونتاژ می‌شد و بدون دسترسی به سوی دیگر رودخانه، روی غلتک‌ها به جلو رانده می‌شد. پل بیلی به یکی از مهم‌ترین دستاوردهای مهندسی جنگ تبدیل شد و به متفقین امکان داد تانک‌ها و نیروهای خود را از رودخانه‌ها و مناطق ویران‌شده عبور دهند. جزئیات این ابتکار مهندسی را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.