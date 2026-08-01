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عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با تابناک:

مسکن از کنترل خارج شد و هزینه آن وارد سفره مردم شد! / کار از دست شورای مسکن رها شده است

بحران مسکن دیگر تنها یک مسئله معماری یا شهرسازی نیست، بلکه به یک بحران معیشتی تبدیل شده که مستقیماً سفره‌های مردم را هدف قرار داده است. وقتی قیمت زمین با سوداگری بالا می‌رود و وام‌های بانکی با اقساط غیرقابل پرداخت، متقاضیان را در بن‌بست مالی قرار می‌دهند، باید پذیرفت که در این بازی، بازنده‌ی اصلی اقشار کم‌درآمدی هستند که حتی حق رؤیای داشتن یک سرپناه ارزان را از دست داده‌اند.
کد خبر: ۱۳۸۷۱۷۷
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7730 بازدید
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۲۱
صوفی کمیسیون عمران

در حالی که میلیون‌ها ایرانی در جستجوی سرپناهی ارزان هستند، تکیه‌گاه‌های قانونی و مدیریتی در حوزه مسکن یکی پس از دیگری فرو می‌ریزند. عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، در مصاحبه با خبرنگار اقتصادی تابناک نه تنها از «آشفتگی شدید» بازار مسکن و «سوداگری بی‌پروا» در قیمت زمین سخن گفت، بلکه صراحتاً اعلام کرد که ابزارهای فعلی مانند شورای مسکن دیگر کارایی ندارند و هزینه گران شدن خانه‌ها، مستقیماً وارد سفره و معیشت مردم شده است. اما چه کسی از این بحران سود می‌برد و چرا بانک‌ها از پرداخت وام به مردم طفره می‌روند؟

عباس صوفی عضو کمیسیون عمران مجلس، در خصوص وضعیت بحرانی مسکن به خبرنگار اقتصادی تابناک گفت: ریشه معضل را در ترکیبی از «گرانی مصالح»، «سوداگری بی‌سابقه‌» و «قیمت‌های سلیقه‌ای» است و بخش خصوصی در این مسیر غایب بوده است مع بدون اجرای دقیق قوانین «جهش تولید مسکن» و «جوانی جمعیت» و حضور فعال تمام ارکان صنعت ساختمان، حل بحران مسکن صرفا رویاپردازی است.

نماینده همدان نگاه تک‌بعدی به متولی مسکن را نقد کرد و اعلام کرد: اشتباه است اگر تصور کنیم تنها وزارت راه و شهرسازی مسئول است؛ در حالی که وزارت اقتصاد، بانک‌ها، وزارت کشور و حتی نظام مهندسی در این زنجیره نقش دارند و تا زمانی که این ارگان‌ها به صورت یکپارچه وارد میدان نشوند، هیچ تغییری ایجاد نخواهد شد.

صوفی با اشاره به «سوداگری زمین» و «سستی بانک‌ها» گفت: قیمت زمین به دلیل سوداگری به شدت بالا رفته و در مقابل، بانک‌ها از پرداخت وام‌های مورد نیاز طفره می‌روند و درحال حاضر که با کسری بیش از ۵ میلیون واحد مسکونی مواجه هستیم؛ وضعیتی که عرضه و تقاضا را به شدت به هم ریخته و بازار را به فضای آشفتگی کشانده است.

او در انتقادی شدید از ساختارهای نظارتی بیان کرد: دیگر کار از شورای مسکن که سالی یک‌بار تشکیل می‌شود گذشته است و این ساختار ناکارآمد است و در این میان، هزینه مسکن مستقیماً وارد سفره مردم شده و معیشت آن‌ها را تحت تأثیر قرار داده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس، در ادامه به تناقض‌های بانکی اشاره کرد و گفت: یا بانک‌ها زیر بار وام دادن نمی‌روند و یا اقساط تعیین‌شده با توان پرداخت مردم همخوانی ندارد؛ این یعنی بن‌بست مالی برای متقاضیان مسکن.

او در پایان با اشاره به جلسات متعدد اما بی‌نتیجه با وزارت راه و شهرسازی درخواست کرد که رئیس‌جمهور شخصاً و به طور جدی این پرونده را پیگیری کند، چرا که مجلس آماده همکاری است اما اراده سیاسی در سطح عالی برای نجات مسکن مردم مورد نیاز است.

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برچسب ها
قیمت مسکن قیمت مسکن در تهران شورای مسکن استان تهران ضعیت بحرانی مسکن وام بانکی وزارت راه و شهرسازی عباس صوفی کمیسیون عمران مجلس
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۲۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
2
49
پاسخ
ما را به خیر تو امید نیست شر مرسان
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
عالی شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
1
32
پاسخ
شما حقوق نگیری مشکل مسکن مردم حل میشود
شکسپییر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
4
7
پاسخ
امیدواریم مسئولین تدبیری بیاندیشند و جلسات متعددی در طول یکی دو ماه انجام دهند و در عمل کار کنند والا با حرف و جلسات بدون فایده نمیتوان مسکن برای مردم ساخت، وزارت راه و شهرسازی به مدیران کل استانها برای ساخت مسکن فشار وارد نمیکنه و اونها هم از خدا خواسته که کاری انجام ندهند ، بجز چندتا استان بقیه استان ها واقعا در ساخت مسکن ملی در نقطه منفی قراردارند و فقط آمارهای مسکن روستایی وخودمالکین را بیان میکنند که اینکار فریب خود هست، آمارساخت نهضت ملی مسکن در استانها پایین هستو باید پیگیری شود
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
بشین پس تا درس شه
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
2
25
پاسخ
با این گفتار ها نماینده حتما ما مردم مقصر هستیم آقای نماینده این مشکل را چه کسی باید حل کند شما که قانون گذار هستید یا مردم د
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
5
18
پاسخ
با سلام
اول انقلاب دولت یارانه مصالح ساختمانی را می داد مردم به راحتی صاحب زمین مسکن می شدند حالت که پول نیست و خرج جنگ موشک می شود نباید انتظار داشت که مسکن تهیه راحت برای مردم باشد در ایران هم است اکثر کشورها مردم با ۴ سال صاحب مسکن می شوند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
قبل از مفهومی به نام دولت مردم ساکن در این منطقه بی خانمان بودند؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
2
20
پاسخ
مسکن چیز خیلی خوبی هم نیست. زلزله میاد خراب میشه، مردم خیمه بزنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
2
20
پاسخ
مگه تاحالا چیزی دست شما بوده که الان خارج بشه؟
ناشناس
|
France
|
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
1
16
پاسخ
قبلش هم کنترل قیمت مشکن از دست خارج شده بود..پدر جان...شما خبر نداشتی...سرت گرم بود
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
2
9
پاسخ
مالکیت خانه و زمین مسکونی غیر از عرضه اولیه و طبقات مجاز را محدود به تعداد انگشت شمار نه یکی و مالیات برای مازاد آن به تدریج از 50 تا 100درصد قیمت روز باشد تا هر کس به تعداد مشخص بتواند مالک شود و سرمایه داران و محتکرین و دلالان و جریان نفوذ نتوانند برای انقراض نسل ایران انرا گروگان بگیرند و مردم را بیچاره کنند و باعث عدم ازدواج و فرزند اوری شوند
اسی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
1
14
پاسخ
میشه بگید چی مونده دیگ۶ به سفره مردم فشار نیاره
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