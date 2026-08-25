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کد خبر:۱۳۸۷۱۷۶
کد خبر:۱۳۸۷۱۷۶
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وقایع اتفاقیه؛

رنگ کردن عکس‌های سیاه‌وسفید در ژاپن قرن نوزدهم

پس از گشوده‌شدن بنادر ژاپن در میانه قرن نوزدهم، عکاسی به یکی از مهم‌ترین ابزارهای شناخت این کشور برای مسافران و مخاطبان غربی تبدیل شد. عکاسان خارجی و ژاپنی با بهره‌گیری از مهارت هنرمندان چاپ‌های چوبی اوکی‌یوئه، عکس‌های سیاه‌وسفید را با آبرنگ و با دقتی کم‌نظیر رنگ‌آمیزی می‌کردند. این تصاویر، هرچند اغلب صحنه‌پردازی‌شده و گاه متکی بر کلیشه‌هایی مانند سامورایی‌ها یا زنان کیمونوپوش بودند، تصویری ماندگار از فرهنگ ژاپن در ذهن خارجیان ساختند. با رواج دوربین‌های آماتوری، کارت‌پستال‌ها و کتاب‌های سفر در آغاز قرن بیستم، بازار این عکس‌های پرهزینه رو به افول گذاشت. با این حال، پیوند میان ترکیب‌بندی‌های اوکی‌یوئه و واقع‌گرایی عکاسی، نقش مهمی در شکل‌گیری نگاه جهانی به ژاپن داشت. جزئیات این تاریخ تصویری را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
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