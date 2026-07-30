غولهای خاموش آسمان؛ اگر هواپیماهای سوخترسان نباشند، جنگندهها هرگز به میدان نمیرسند
وقتی تصاویر یک حمله هوایی منتشر میشود، همه نگاهها به سمت جنگندههایی میرود که موشک شلیک میکنند یا بمبهای هدایتشونده را روی اهداف رها میکنند. اما چند هزار متر بالاتر یا صدها کیلومتر دورتر از میدان نبرد، هواپیماهایی در حال پرواز هستند که شاید هیچگاه نامشان در اخبار شنیده نشود؛ هواپیماهایی که نه بمب حمل میکنند، نه موشک شلیک میکنند و نه وارد نبرد مستقیم میشوند، اما اگر تنها چند ساعت از آسمان حذف شوند، بخش بزرگی از قدرت هوایی ارتشهای مدرن نیز از بین خواهد رفت. این هواپیماها، تانکرهای سوخترسان هوایی هستند؛ غولهای پرندهای که در سکوت، قلب تپنده عملیاتهای دوربرد را تشکیل میدهند و بسیاری از فرماندهان نظامی آنها را باارزشترین دارایی یک نیروی هوایی میدانند.
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به گزارش خبرنگار دفاعی و نظامی تابناک؛در دنیای امروز، قدرت یک نیروی هوایی دیگر تنها با تعداد جنگندههای نسل پنجم یا موشکهای دوربرد سنجیده نمیشود. آنچه یک عملیات هوایی را به موفقیت میرساند، توان حفظ جنگندهها در آسمان است؛ موضوعی که بدون سوخترسانهای هوایی تقریباً غیرممکن خواهد بود.
هر جنگنده، هرچقدر هم پیشرفته باشد، ظرفیت سوخت محدودی دارد. این محدودیت باعث میشود شعاع عملیاتی هواپیما، زمان حضور بر فراز هدف و حتی نوع مأموریتی که میتواند انجام دهد، به میزان سوخت وابسته باشد. اگر قرار باشد جنگندهای از فاصلهای دور به هدف حمله کند، ساعتها در منطقه گشت بزند یا چندین بار مأموریت خود را تکرار کند، دیگر مخازن داخلی سوخت پاسخگو نیستند. درست در همین نقطه است که تانکرهای هوایی وارد صحنه میشوند.
سوختگیری هوایی شاید در نگاه اول یک عملیات ساده به نظر برسد؛ دو هواپیما کنار هم پرواز میکنند و سوخت منتقل میشود. اما در عمل، این یکی از پیچیدهترین مانورهای هوانوردی نظامی است. دو هواپیما که گاهی مجموع وزن آنها به صدها تن میرسد، باید با اختلاف سرعتی بسیار اندک و در ارتفاع بالا، در فاصلهای بسیار نزدیک از یکدیگر پرواز کنند. کوچکترین خطا، تلاطم شدید یا اشتباه خلبان میتواند حادثهای مرگبار رقم بزند.
این عملیات در شب، شرایط جوی نامناسب یا هنگام عملیات رزمی، دشوارتر نیز میشود. خلبان جنگنده باید با دقتی در حد چند سانتیمتر، خود را به بوم سوخترسان یا شلنگ انتقال سوخت نزدیک کند، در حالی که هر دو هواپیما با سرعتی در حدود ۷۰۰ تا ۹۰۰ کیلومتر بر ساعت در حال حرکت هستند.
امروز تقریباً تمام عملیاتهای دوربرد آمریکا، ناتو و بسیاری از قدرتهای نظامی جهان بر پایه همین شبکه سوخترسانی هوایی طراحی میشود. جنگندهای که از یک پایگاه دوردست برخاسته است، میتواند در طول مسیر چندین مرتبه سوختگیری کند و ساعتها دورتر از پایگاه خود باقی بماند؛ قابلیتی که بدون تانکرهای هوایی هرگز امکانپذیر نبود.
اما مأموریت این هواپیماها تنها افزایش برد نیست. در بسیاری از عملیاتها، فرماندهان برای ساعتها جنگندهها را در نزدیکی منطقه بحران نگه میدارند تا در صورت صدور دستور، در کوتاهترین زمان وارد عمل شوند. این مفهوم که در ادبیات نظامی با عنوان «حضور مداوم هوایی» شناخته میشود، بدون سوختگیری هوایی معنا ندارد.
در بحرانهای اخیر خاورمیانه نیز یکی از نخستین تحرکاتی که تحلیلگران نظامی رصد میکنند، افزایش پرواز هواپیماهای سوخترسان است. برخلاف جنگندهها که ممکن است برای نمایش قدرت به منطقه اعزام شوند، افزایش تعداد تانکرها معمولاً نشاندهنده برنامهریزی برای حفظ عملیاتهای طولانیمدت است. به همین دلیل، تصاویر ماهوارهای، دادههای پروازی و حتی اطلاعیههای هوانوردی گاهی سرنخهایی از افزایش فعالیت این ناوگان در اختیار تحلیلگران قرار میدهد.
ناوگان سوخترسان آمریکا یکی از گستردهترین شبکههای هوایی جهان را تشکیل میدهد. هواپیماهایی مانند KC-۱۳۵ Stratotanker که از دوران جنگ سرد تاکنون همچنان ستون فقرات این ناوگان هستند، در کنار KC-۱۰ Extender و نسل جدید KC-۴۶ Pegasus، امکان اجرای عملیاتهای فرامنطقهای را فراهم میکنند. کشورهای اروپایی نیز در سالهای اخیر با بهکارگیری هواپیماهای A۳۳۰ MRTT تلاش کردهاند وابستگی خود را در این حوزه کاهش دهند.
اما همین ارزش عملیاتی، این هواپیماها را به یکی از مهمترین اهداف هر جنگ تبدیل کرده است. برخلاف یک جنگنده که میتواند مانورهای شدید انجام دهد، تانکرهای هوایی هواپیماهایی بزرگ، سنگین و نسبتاً کند هستند. آنها معمولاً بدون اسکورت در منطقه خطر پرواز نمیکنند و فاصله قابل توجهی با خطوط مقدم حفظ میکنند. نابودی حتی چند فروند از این هواپیماها میتواند توان انجام عملیاتهای دوربرد را به شکل محسوسی کاهش دهد.
به همین دلیل، حفاظت از آنها بخشی جداییناپذیر از هر طرح عملیاتی است. جنگندههای اسکورت، هواپیماهای هشدار زودهنگام، سامانههای اطلاعاتی و مسیرهای پروازی از پیش طراحیشده، همگی برای کاهش خطرات احتمالی به کار گرفته میشوند. فرماندهان نظامی به خوبی میدانند که از دست دادن یک تانکر سوخترسان، تنها از بین رفتن یک هواپیما نیست؛ بلکه ممکن است دهها جنگنده را نیز مجبور به بازگشت زودهنگام کند.
از سوی دیگر، سوخترسانهای هوایی تنها به جنگندهها خدمت نمیکنند. هواپیماهای شناسایی، هشدار زودهنگام، گشت دریایی، بمبافکنهای دوربرد و حتی برخی هواپیماهای ترابری نیز در مأموریتهای خاص از این قابلیت استفاده میکنند. به همین دلیل، این ناوگان به نوعی حلقه اتصال تمام اجزای قدرت هوایی محسوب میشود.
در سالهای اخیر، مفهوم عملیات هوایی نیز تغییر کرده است. دیگر هدف تنها رسیدن به یک نقطه و بازگشت نیست. عملیاتهای چندمرحلهای، گشتهای طولانی، پوشش مداوم و واکنش سریع به تحولات میدان نبرد، همگی نیازمند آن هستند که هواپیماها بتوانند مدت بیشتری در آسمان باقی بمانند. این نیاز، اهمیت سوختگیری هوایی را بیش از هر زمان دیگری افزایش داده است.
در کنار توان فنی، شبکه پایگاههایی که امکان استقرار و پشتیبانی این هواپیماها را فراهم میکنند نیز اهمیت زیادی دارد. هرچه این شبکه گستردهتر باشد، انعطافپذیری عملیات هوایی افزایش پیدا میکند. به همین دلیل، در بحرانهای منطقهای معمولاً نخستین نشانههای افزایش آمادگی، نه در استقرار جنگندهها، بلکه در فعالتر شدن شبکه پشتیبانی و پروازهای ترابری و سوخترسان دیده میشود.
تعابیر حفاظتی برای دارایی های نظامی برای دشمن ، برای نیروهای مسلح ایران معنایی ندارد ، خودمانی تر بگویم ، این چیزها برای ما آنتن نمی دهد !
شاید بتوان گفت هواپیماهای سوخترسان همان موتور پنهان قدرت هوایی هستند. آنها نه در فیلمهای تبلیغاتی بیشترین زمان تصویر را به خود اختصاص میدهند و نه تیتر اول اخبار میشوند، اما تقریباً هیچ عملیات هوایی گستردهای بدون حضورشان دوام نمیآورد. اگر جنگندهها شمشیر یک ارتش باشند، تانکرهای هوایی دستی هستند که آن شمشیر را در میدان نگه میدارند. شاید به همین دلیل است که بسیاری از فرماندهان نیروی هوایی معتقدند برتری هوایی، پیش از آنکه در کابین جنگندهها به دست آید، در کابین همین غولهای آرام و کمحاشیه آسمان شکل میگیرد.
گزارش خطا
مذاکره با آمریکا هیچ تاثیری در رفع مشکلات کشور ندارد/ مذاکره کردن با این دولت، عاقلانه، هوشمندانه، شرافتمندانه نیست/اگر آمریکاییها ما را تهدید کنند، تهدیدشان میکنیم
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲
تغییر کاربری موشک زمین به زمین برای زدن سوخت رسان ها در هوا این تنها را نجاته
نمی شود موشک را تبدیل به پهپاد کرد بعد از شناسایی هدف موشک آن فعال شود و با سرعت برخورد کند
حالا مثلا به عنوان پرسه زن
برای هدف کرفتن پرنده هایی مانند b1 نمی توانیم موشک هایپرسونیک را شلیک کنیم و از بالا با سرعت این پرنده ها را بزند حالا با سنسور یا هدایت دستی البته اگر میبینیم در رادار
حالا مثلا به عنوان پرسه زن
برای هدف کرفتن پرنده هایی مانند b1 نمی توانیم موشک هایپرسونیک را شلیک کنیم و از بالا با سرعت این پرنده ها را بزند حالا با سنسور یا هدایت دستی البته اگر میبینیم در رادار