چرا شاخص توده بدنی معیار کاملی برای سنجش سلامت نیست؟

شاخص توده بدنی یا BMI یکی از رایج‌ترین معیارها برای ارزیابی تناسب وزن با قد است، اما این عدد همیشه تصویر دقیقی از وضعیت سلامت افراد ارائه نمی‌دهد. دو نفر ممکن است BMI یکسانی داشته باشند، در حالی که میزان چربی، توده عضلانی و ترکیب بدنی آن‌ها کاملاً متفاوت باشد. این محدودیت به‌ویژه درباره ورزشکاران و افرادی که توده عضلانی بالایی دارند، آشکارتر است؛ زیرا BMI میان وزن ناشی از چربی و عضله تفاوتی قائل نمی‌شود. عواملی مانند سن، جنسیت و قومیت نیز می‌توانند بر تفسیر این شاخص اثر بگذارند. به همین دلیل، روش‌هایی مانند سنجش نسبت دور کمر به باسن، آزمایش فشار خون و قند خون، اسکن دکسا و بررسی تراکم استخوان می‌توانند تصویر کامل‌تری از سلامت عمومی بدن ارائه دهند. جزئیات بیشتر را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.