آسپرین؛
چگونه استفاده شبانه از تلفن همراه را کمضررتر کنیم؟
نور آبی صفحهنمایش تلفن همراه میتواند با مهار تولید ملاتونین، ریتم شبانهروزی بدن را مختل کند و زمان خواب را به تأخیر بیندازد. بااینحال، یافتههای علمی نشان میدهد که تنها رنگ نور اهمیت ندارد؛ شدت روشنایی، فاصله چشم از صفحه، مدت استفاده و نوع محتوایی که مشاهده میشود نیز بر کیفیت خواب اثر میگذارند. کاهش روشنایی صفحه، فعالکردن حالت شب، محدودکردن مدت استفاده و دریافت نور کافی در ساعات ابتدایی صبح میتواند بخشی از این اثر را جبران کند. همچنین مرور مداوم اخبار منفی یا تماشای محتوای اضطرابآور پیش از خواب ممکن است بهاندازه نور صفحه، ذهن را تحریک و خواب را مختل کند. این ویدیو را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
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