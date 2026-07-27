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ملوان ایرانی که در حمله اوکراین به شهادت رسید
نیما مرادی؛ ملوان ایرانی که در حمله اوکراین به کشتی آنا به شهادت رسید.
کد خبر:
۱۳۸۶۷۴۹
تاریخ انتشار:
۰۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۱
27 July 2026
کد خبر:
۱۳۸۶۷۴۹
|
۰۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۱
27 July 2026
|
4515
بازدید
4515
بازدید
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اوکراین
ایران
حمله به کشتی
کشتی ایران
نیما مرادی
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