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ملوان ایرانی که در حمله اوکراین به شهادت رسید

نیما مرادی؛ ملوان ایرانی که در حمله اوکراین به کشتی آنا به شهادت رسید.
کد خبر: ۱۳۸۶۷۴۹
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حمله اوکراین به کشتی ایرانی
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اوکراین ایران حمله به کشتی کشتی ایران نیما مرادی
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tabnak.ir/005okv
tabnak.ir/005okv