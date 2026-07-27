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بقائی: میناب کجای حقوق بشر است؟

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به ادعاهای حقوق بشری مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تاکید کرد: همزمان با حملات به مردم ایران، این رفتارها فقط از بین رفتن اعتبار نیست؛ «ابتذال شر» و اوج ریاکاری است.
کد خبر: ۱۳۸۶۷۴۶
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جنایات جنگی

به گزارش تابناک؛ «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه، روز شنبه ۳ تیر ماه در واکنش به اظهارات «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مبنی بر نگرانی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران، در شبکه ایکس نوشت: کایا کالاس از «نگرانی حقوق بشری» اتحادیه اروپا درباره ایران سخن می‌گوید؛ اما شگفت‌آور است که این دکترین حقوق بشری چگونه همزمان با حمایت‌های لجستیکی و فنی از حملات نظامی غیرقانونی علیه مردم ایران و زیرساخت‌های یک کشور سازگار می‌شود، اما با محکوم کردن جنایت‌های آشکار ضد بشری یا حتی ابراز همدردی ساده برای کودکان مثله‌شده ایرانی نه.

بقائی تصریح کرد: این رفتارها فقط از بین رفتن اعتبار نیست؛ «ابتذال شر» و اوج ریاکاری است.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه از تحریم‌های جدید این اتحادیه علیه چند قاضی ایرانی با ادعای نقض حقوق بشر، خبر داد.

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اسماعیل بقائی بقایی مدرسه میناب کایا کالاس حقوق بشر
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