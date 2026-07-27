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اختلاف دمای ایران به ۴۰ درجه رسید

همزمان با تداوم موج گرما در کشور، هزارکانیان کردستان با دمای ۸.۶ درجه خنک‌ترین نقطه ایران ثبت شد.
کد خبر: ۱۳۸۶۷۴۲
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هواشناسی

 در روزهایی که بخش زیادی از کشور زیر سایه موج کم‌سابقه گرما قرار گرفته و دماسنج‌ها در بسیاری از مناطق مرزهای تازه‌ای را تجربه می‌کنند، طبیعت کردستان بار دیگر جلوه‌ای متفاوت از اقلیم متنوع خود را به نمایش گذاشته است؛ جایی که در کنار گرمای شدید برخی نقاط استان، یکی از مناطق کردستان در صدر فهرست خنک‌ترین نقاط کشور قرار گرفته است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، موج گرما در روزهای اخیر بسیاری از استان‌های کشور را درگیر کرده و افزایش دما در برخی مناطق به بیش از 45 درجه سلسیوس رسیده است؛ شرایطی که ضرورت مدیریت مصرف انرژی، رعایت توصیه‌های بهداشتی و توجه بیشتر به هشدارهای هواشناسی را دوچندان کرده است.

بر اساس داده‌های سازمان هواشناسی، 33 ایستگاه هواشناسی کشور دمای بالای 45 درجه را ثبت کرده‌اند و شهرهای اهواز، شوش، رامشیر و امیدیه با ثبت دمای 48 درجه سلسیوس، در شمار گرم‌ترین نقاط کشور قرار گرفتند.

در این میان، کردستان با برخورداری از مناطق کوهستانی و ارتفاعات، چهره دیگری از آب‌وهوا را به نمایش گذاشت؛ به‌گونه‌ای که روستای هزارکانیان در شهرستان دیواندره، با ثبت دمای 8.6 درجه سلسیوس در صبح امروز، به عنوان یکی از خنک‌ترین نقاط کشور معرفی شد.

رحیم صدیقی، مدیرکل هواشناسی استان کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با تأیید این خبر اظهار کرد: بر اساس داده‌های ثبت‌شده ایستگاه‌های هواشناسی، دمای هزارکانیان کردستان به 8.6 درجه سلسیوس رسید و این منطقه در زمره خنک‌ترین نقاط کشور قرار گرفت.

وی افزود: اختلاف دمایی میان مناطق مختلف استان به دلیل شرایط توپوگرافی، ارتفاع از سطح دریا و ویژگی‌های اقلیمی کردستان است و همین موضوع باعث شده برخی نقاط استان در روزهای گرم تابستان، هوای معتدل‌تری داشته باشند.

مدیرکل هواشناسی کردستان با اشاره به وضعیت دمایی نقاط مختلف استان تصریح کرد: در مقابل، سلین در شهرستان سروآباد با ثبت دمای 43.5 درجه سلسیوس، گرم‌ترین نقطه استان در شبانه‌روز گذشته بوده است.

وی ادامه داد: این اختلاف دمای قابل توجه میان مناطق مختلف کردستان، نشان‌دهنده تنوع اقلیمی استان است؛ به‌طوری‌که در یک زمان، برخی مناطق استان دمایی بسیار پایین و برخی دیگر دمایی بالاتر از 40 درجه را تجربه می‌کنند.

صدیقی با اشاره به تداوم گرمای هوا در کشور خاطرنشان کرد: شهروندان در ساعات اوج گرما، به‌ویژه میانه روز، از تردد غیرضروری خودداری کرده و توصیه‌های هواشناسی و مدیریت مصرف انرژی را مورد توجه قرار دهند.

روایت اقلیم متفاوت کردستان

در حالی که بسیاری از مناطق کشور روزهای داغ تابستان را پشت سر می‌گذارند، هزارکانیان کردستان با هوای خنک خود بار دیگر ظرفیت‌های اقلیمی این استان را یادآوری کرد؛ استانی که از دشت‌های گرم تا ارتفاعات خنک، مجموعه‌ای متنوع از شرایط آب‌وهوایی را در خود جای داده و همین تنوع، یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد طبیعت کردستان به شمار می‌رود.

هزارکانیان در استان کردستان، شهرستان دیواندره، بخش سارال قرار دارد و مرکز اداری این بخش است. این منطقه در حدود 53 کیلومتری شمال‌غرب سنندج و حدود 26 کیلومتری جنوب‌غربی دیواندره واقع شده است.

هزارکانیان در یک منطقه کوهستانی و سردسیر قرار دارد و از مناطق شناخته‌شده منطقه سارال به شمار می‌رود. از نظر موقعیت جغرافیایی، در محدوده بین سنندج، دیواندره و مریوان قرار گرفته و مسیر دسترسی اصلی آن از محور دیواندره به هزارکانیان است.

این منطقه به دلیل طبیعت کوهستانی، مراتع، چشمه‌ها و چشم‌اندازهای طبیعی، یکی از نقاط زیبای شهرستان دیواندره محسوب می‌شود.

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