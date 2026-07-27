هشدار: پیام مالیات معوقه تله جدید کلاهبرداران!
سرهنگ جواد مختاررضایی، معاون اجتماعی پلیس فتا، با هشدار نسبت به انتشار پیامهای جعلی در پیامرسانهای داخلی اظهار کرد: در روزهای اخیر پیامهایی در پیامرسانهایی مانند ایتا، روبیکا و بله به نام سازمان امور مالیاتی کشور برای برخی کاربران ارسال میشود که از مخاطب میخواهد ظرف مدت کوتاهی روی یک لینک کلیک کند.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، وی گفت: در این پیامها با ایجاد حس فوریت و اضطرار، از کاربران خواسته میشود برای تکمیل کارتابل یا انجام یک اقدام فوری روی لینک ارسالی کلیک کنند، در حالی که این لینکها از نوع «فیشینگ» بوده و با هدف سرقت اطلاعات کاربران طراحی شدهاند.
معاون اجتماعی پلیس فتا افزود: پس از ورود به این صفحات، اطلاعات کاربری افراد دریافت میشود و حتی ممکن است کد تأیید پیامرسان برای کاربر ارسال شود که در صورت در اختیار قرار دادن آن، حساب کاربری وی هک خواهد شد. همچنین در برخی موارد امکان ارسال بدافزار و آلوده شدن تلفن همراه، سرقت اطلاعات شخصی و حتی برداشت غیرمجاز از حسابهای بانکی نیز وجود دارد.
وی تأکید کرد: سازمان امور مالیاتی کشور و هیچیک از دستگاههای اجرایی، چنین پیامهایی را از طریق پیامرسانهای داخلی همراه با لینک برای شهروندان ارسال نمیکنند و اطلاعرسانیهای رسمی صرفاً از طریق سرشمارهها و کانالهای مشخص انجام میشود.
سرهنگ مختاررضایی از شهروندان خواست به هیچ عنوان روی لینکهای ناشناس کلیک نکنند و کدهای تأیید یا اطلاعات کاربری خود را در اختیار دیگران قرار ندهند تا از سوءاستفاده مجرمان سایبری و هک حسابهای کاربری جلوگیری شود. وی همچنین از کاربران خواست این هشدار را با دیگران به اشتراک بگذارند تا افراد بیشتری از این شیوه کلاهبرداری آگاه شوند.
گرچه ایتا و روبیکا به گزارش کلاهبرداری هم رسیدگی نمیکنه