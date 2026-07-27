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هشدار فوری سفارت ایران در لهستان به اوکراین!

پیش از این، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران عصر روز یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «زلنسکی به یک کشتی تجاری ایرانی حمله کرده و یک ملوان را کشته است. این اقدامی است که به‌وضوح منشور سازمان ملل را نقض می‌کند و به تحریک اسرائیل انجام شده تا اروپا را به جنگ آن بکشاند.»
کد خبر: ۱۳۸۶۷۳۱
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4931 بازدید
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هشدار به اوکراین

سفارت جمهوری اسلامی ایران در لهستان خطاب به مقامات اوکراین در شبکه ایکس نوشت: «پاسخ به متجاوزان اوکراینی حق ایران طبق منشور سازمان ملل است.»

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سفارت کشورمان در لهستان در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین نوشت: «با الگو قرار دادن رهبران رژیم صهیونیستی که ایالات متحده را به جنگ با ایران کشاندند، رئیس جمهور اوکراین به دنبال کشاندن اروپا و ناتو به جنگ با ایران است. او پیش از این از وظایف خود فراتر رفته و نه تنها در امور داخلی ایران دخالت کرده، بلکه در تسلیح برخی از طرف‌های حمله‌کننده به ایران در طول و پس از جنگ ۴۰ روزه نیز نقش داشته است. واضح است که خویشتن‌داری ایران بی‌پایان نیست.»

پیش از این، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران عصر روز یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «زلنسکی به یک کشتی تجاری ایرانی حمله کرده و یک ملوان را کشته است. این اقدامی است که به‌وضوح منشور سازمان ملل را نقض می‌کند و به تحریک اسرائیل انجام شده تا اروپا را به جنگ آن بکشاند.»

وی افزود: «در تماس‌هایی با کایا کالاس، مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، تأکید کردم که اقدام این فرصت‌طلبِ مستقر در کی‌یف نمی‌تواند بی‌پاسخ بماند.»

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
1
4
پاسخ
شوربختانه، زلنسکی آغاز کننده جنگ جهانی سوم خواهد بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
0
1
پاسخ
زلنسکی یک فرد بی اراده و بازیچه دست حکمرانان امریکایی و صهیونیستی است درست مانند عروسک خیمه شب بازی که باعث بدبختب اکراین و جنگ با روسیه شده است.
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