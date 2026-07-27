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اعتراف پنتاگون به تلفات نظامیان

وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) در آخرین آمار خود اعلام کرد که از زمان تجاوز علیه ایران در ۲۸ فوریه (۹ اسفند ۱۴۰۴)، ۱۸ نظامی کشته و ۶۲۴ نفر دیگر زخمی شده‌اند.
کد خبر: ۱۳۸۶۷۲۴
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تلفات آمریکا

پنتاگون اعلام کرد؛ بر اثر حملات ایران در روزهای اخیر، چهار نظامی آمریکایی کشته و ۱۴۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ آمار جدید مجروحان، افزایش قابل‌توجهی نسبت به رقم قبلی ۴۸۲ مجروح نشان می‌دهد که هفته گذشته توسط شبکه سی‌ ان‌ ان گزارش شده بود.

واشنگتن همواره با سیاست سانسور تلاش می‌کند ابعاد واقعی تلفات جانی و انسانی نظامیان خود در درگیری‌های منطقه را پنهان نگه دارد.

گفتنی است؛ با افزایش شمار کشته‌ها و زخمی‌های نظامیان آمریکایی در جنگ با ایران، تلاش دولت دونالد ترامپ برای تأخیر در انتشار آمار تلفات و یا کم‌اهمیت جلوه دادن پیامدهای حملات تهران، بعید است بتواند از گسترش نارضایتی عمومی جلوگیری کند؛ به‌ویژه آنکه نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد اکثریت آمریکایی‌ها این جنگ را نادرست و فاقد ارزش ادامه می‌دانند.

 

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