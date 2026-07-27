صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

نگرانی زلنسکی از احتمال درگیری نظامی با ایران

رئیس جمهور اوکراین ابراز امیدواری کرد که ایران دست به اقدام نظامی علیه این کشور نزند و نسبت به چنین سناریویی ابراز نگرانی کرد.
کد خبر: ۱۳۸۶۷۱۲
| |
10216 بازدید
|
۱۰
نگرانی زلنسکی از جنگ با ایران

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در توجیه حمله پهپادی به یک شناور ایرانی در دریای خزر که به شهادت یک ملوان منجر شد ادعا کرد، ایران از قبل به اوکراین حمله کرده است!

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ زلنسکی در مصاحبه با شبکه اسکای‌نیوز درباره احتمال حمله ایران به اوکراین مدعی شد، تهران پیش از این نیز با ارسال تسلیحات به روسیه، علیه کشورش اقدام کرده است.

ایران تا کنون بارها هرگونه مشارکت در جنگ علیه اوکراین را رد کرده است.

زلنسکی اظهار داشت: «ایران با تأمین سلاح برای روسیه، از قبل به ما حمله کرده است. همچنین کره شمالی نیز در این جنگ علیه اوکراین مشارکت داشته است.»

وی با ابراز نگرانی از هرگونه حمله ایران به اوکراین افزود، «باید محتاط باشیم و هر کاری انجام دهیم تا جبهه جدیدی در جنگ گشوده نشود، اما باید واقع‌بین باشیم. امیدوارم ایران حملات خود را افزایش ندهد، با این حال باید برای هر احتمالی آماده باشیم.»

رئیس‌جمهور اوکراین همچنین تأکید کرد که از همان ابتدای جنگ و بدون هیچ‌گونه اقدامی از سوی کی‌یف، ایران تسلیحات در اختیار روسیه قرار داده است و به همین دلیل نمی‌توان به تهران اعتماد کرد.

اظهارات زلنسکی پس از آن مطرح میشود که عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان درباره حمله اوکراین به شناور ایرانی گفت، در تماس‌هایی با کایا کالاس، مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، تأکید کردم که اقدام این فرصت طلب مستقر در کی‌یف نمی‌تواند بی‌پاسخ بماند.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
زلنسکی ایران اوکراین روسیه جنگ با ایران
جنگی که طراحی شده؛ روایت یک سناریوی شش‌مرحله‌ای علیه ایران
سیاست ۵۰ ساله «عدم اشاعه» آمریکا با توافق هسته‌ای با عربستان تضعیف می‌شود/ تناقض رویکرد ترامپ به برنامه هسته‌ای ایران آشکار شد
انفجار در مقر ناوگان پنجم آمریکا/تجاوز نظامی ارتش تروریستی آمریکا علیه ایران
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار فوری سفارت ایران در لهستان به اوکراین!
اوکراین روزانه حدود ۱۰۰ سرباز خود را از دست می‌دهد
زلنسکی: آماده ۱۰ سال جنگ با روسیه هستیم
اوکراین: انتقام حملات ویرانگر امروز را از روسیه می گیریم
اوکراین به یک زمین سوخته در اروپا تبدیل خواهد شد/ سرنوشت دولت اوکراین و زلنسکی چه خواهد شد؟
زلنسکی مدعی هدف قرار گرفتن بیش از ۳۰ تاسیسات روسیه
خوشحالی زایدالوصف زلنسکی از ابقای جانسون
ادعای زلنسکی درباره کشته شدن پریگوژین
روسیه: هیچ قصد و طرحی برای کشتن زلنسکی نداریم
زلنسکی: روسیه همه چیز را از دست خواهد داد
روایت زلنسکی ازشیوه عقب نشینی روسیه
زلنسکی روسیه را به قطع مذاکرات تهدید کرد
 زلنسکی: اوکراین در جنگ پیروز می‌شود
پیش‌بینی تحلیلگر آمریکایی درباره سرنوشت زلنسکی
روسیه می‌خواهد اوکراین را به برده‌ای ساکت تبدیل کند
چین با روسیه متحد شود جنگ جهانی رخ خواهد داد
مشاور رئیس‌جمهور سابق اوکراین: زلنسکی دروغ می‌گوید
تکرار ادعاهای بی‌اساس زلنسکی علیه ایران
زلنسکی: جنگ را به خاک روسیه نمی‌کشانیم
ادعای زلنسکی: تهران باید مجازات شود
زلنسکی: تهاجم روسیه یک خودکشی است
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۰
مسعود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
1
21
پاسخ
این چه منطقیه، اروپا هم به اوکراین سلاح می ده روسیه بیاد اروپا رو بزنه؟!!! در توجیه این اقدام هم بگه اروپایی ها نباید سلاح بدن!!!!
جانفدا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
3
18
پاسخ
مردم از ایران به عنوان یک ابر قدرت انتظار دارند که در سریع ترین زمان ممکن انتقام سخت و پشیمان کننده ای به جنایت وحماقت اوکراین اقدام عملی به کل دنیا نشان دهد تا دیگر نخواهند ایران را آزمایش کنند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
زودتر جواب این مردک بدیدمرزهای ............ را جابجا کرده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
3
16
پاسخ
خوب تو که نگران هستی مریضی به کشتی ما حمله می کنی؟
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
2
14
پاسخ
غلط کرده مرتیکه دلقک . یجا توی کیف یکدفعه بره رو هوا خیلی خوب میشه . بیشرف تنش می خاره
حامد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
5
2
پاسخ
واقعا جالبه
همچنان هیچ کسی این حمله رو ، محکوم نکرده !!!

حتی در برابر کشوری مثل اوکراین هم از مشروعیت و حقوق بین‌الملل، برخوردار نیستیم !

قطعا در آینده، باز هم تکرار خواهد شد همانطور که چندین سال ایران را متهم به تامبن روسیه میکنند و آمریکا ، روسیه و چین را تامین کننده ایران معرفی می کردند !؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
2
11
پاسخ
چو بد کردی مباش ایمن زآفات - که واجب شد طبیعت را مکافات!
سید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
3
15
پاسخ
غلط زیادی کردی باید جوابش را بگیری فکر نکنی زدی و در رفتی تمام نشده نخیر باید تقاص پس بدی دلقک باز بوزینه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
3
15
پاسخ
آشغال تو از کجا سلاح میاری؟ پس روسه هم باید همه اروپا رو بمبارون کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
0
7
پاسخ
کاری که روسیه نتونسته توو چهارسال انجام بده رو شماها با موشک‌بارون کل اوکراین انجام بدین تا این دلقک مسخره بفهمه چه غلطی کرده
درگیری شدید و توهین آمیز دو نماینده مجلس را ببینید  (۱۹۷ نظر)
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!  (۱۸۳ نظر)
برای امیر قلعه‌نویی که صفرها برایش بی معنا هستند/ ایثار کنندگان از جان و مال مردم!  (۱۱۸ نظر)
نام رهبر شهید را نمی‌توان خرج روایت‌های مبهم کرد / این بار حق با صداوسیماست  (۱۱۴ نظر)
اکبر عبدی درگذشت  (۷۷ نظر)
شبهه‌افکنی به نام مطالبه‌گری/ نسخه‌ای برای دوقطبی‌سازی در روزهای نیاز به وحدت  (۷۶ نظر)
ریز پاداش‌های اعضای تیم ملی و کارمندان فدراسیون/ آقای تاج شفاف‌سازی کنید!  (۷۲ نظر)
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است  (۶۶ نظر)
حمله شدید خوش چشم کارشناس صداوسیما به عراقچی را ببینید  (۶۵ نظر)
تمسخر مجری زحمت کش توسط فردوسی پور!  (۶۰ نظر)
اظهارات ضدونقیض سخنگوی دولت؛ آیا باید منتظر افزایش قیمت بنزین باشیم؟  (۵۷ نظر)
تلاش میانجی‌ها برای پیش بردن طرح آتش بس جدید میان ایران و آمریکا/ طرفین رضایت خود را برای گفت‌و‌گو اعلام کردند  (۵۰ نظر)
اگر انحصار خودرو نشکند، منتظر اعتراضات گسترده باشید! / چرا قانون خودروهای نو و فرسوده اجرا نمی‌شود؟  (۵۰ نظر)
سیگنال مذاکراتی ایران به آمریکا؟/ تهران در حال بررسی پیشنهاد میانجی‌ها  (۵۰ نظر)
لبخند از لب‌های سینما رفت؛ از  اکبر عبدی چه ارثی به جا ماند؟  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005okK
tabnak.ir/005okK