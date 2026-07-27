نگرانی زلنسکی از احتمال درگیری نظامی با ایران

رئیس جمهور اوکراین ابراز امیدواری کرد که ایران دست به اقدام نظامی علیه این کشور نزند و نسبت به چنین سناریویی ابراز نگرانی کرد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در توجیه حمله پهپادی به یک شناور ایرانی در دریای خزر که به شهادت یک ملوان منجر شد ادعا کرد، ایران از قبل به اوکراین حمله کرده است!

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ زلنسکی در مصاحبه با شبکه اسکای‌نیوز درباره احتمال حمله ایران به اوکراین مدعی شد، تهران پیش از این نیز با ارسال تسلیحات به روسیه، علیه کشورش اقدام کرده است.

ایران تا کنون بارها هرگونه مشارکت در جنگ علیه اوکراین را رد کرده است.

زلنسکی اظهار داشت: «ایران با تأمین سلاح برای روسیه، از قبل به ما حمله کرده است. همچنین کره شمالی نیز در این جنگ علیه اوکراین مشارکت داشته است.»

وی با ابراز نگرانی از هرگونه حمله ایران به اوکراین افزود، «باید محتاط باشیم و هر کاری انجام دهیم تا جبهه جدیدی در جنگ گشوده نشود، اما باید واقع‌بین باشیم. امیدوارم ایران حملات خود را افزایش ندهد، با این حال باید برای هر احتمالی آماده باشیم.»

رئیس‌جمهور اوکراین همچنین تأکید کرد که از همان ابتدای جنگ و بدون هیچ‌گونه اقدامی از سوی کی‌یف، ایران تسلیحات در اختیار روسیه قرار داده است و به همین دلیل نمی‌توان به تهران اعتماد کرد.

اظهارات زلنسکی پس از آن مطرح میشود که عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان درباره حمله اوکراین به شناور ایرانی گفت، در تماس‌هایی با کایا کالاس، مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، تأکید کردم که اقدام این فرصت طلب مستقر در کی‌یف نمی‌تواند بی‌پاسخ بماند.

