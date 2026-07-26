پیشبینی بورس فردا دوشنبه ۵ مردادماه
پیشبینی بورس برای معاملات روز دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵ از ادامه برتری خریداران حکایت دارد. موج تقاضایی که در پایان معاملات امروز در بازار شکل گرفت، این احتمال را تقویت کرده است که بورس فردا نیز با فضایی مثبت آغاز به کار کند. البته تحقق این سناریو همچنان به تحولات سیاسی و روند تنشهای میان ایران و آمریکا وابسته خواهد بود.
به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز؛ معاملات امروز بورس تهران با یکی از قدرتمندترین عملکردهای هفتههای اخیر به پایان رسید. شاخصکل با افزایش ۱۰۷ هزار و ۷۵۶ واحدی، معادل ۲.۲ درصد، بار دیگر از مرز ۵ میلیون واحد عبور کرد و در سطح ۵ میلیون و ۲ هزار و ۲۰۹ واحد ایستاد. همزمان شاخص هموزن نیز با رشد ۲۹ هزار و ۶۵۸ واحدی، معادل ۲.۱۷ درصد، به ارتفاع یک میلیون و ۳۹۳ هزار و ۵۷۹ واحد رسید؛ موضوعی که نشان میدهد رشد امروز تنها به چند نماد بزرگ محدود نبوده و بخش وسیعی از بازار با افزایش قیمت همراه شده است.
قدرت تقاضا در آمارهای معاملاتی نیز به وضوح قابلمشاهده بود. ورود ۶ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان پول حقیقی، ثبت ارزش ۲۲ هزار و ۳۳۱ میلیارد تومانی معاملات خرد و برتری سرانه خرید حقیقیها نسبت به سرانه فروش، همگی از بازگشت اعتماد سرمایهگذاران به بازار حکایت داشت.
تابلوی معاملات نیز همین تصویر را تایید میکند. در پایان بازار، ۶۸۸ نماد در محدوده مثبت قرار داشتند و تنها ۷۱ نماد کاهش قیمت را تجربه کردند. همچنین باقی ماندن ۵۴۲ صف خرید در مقابل تنها ۴۰ صف فروش و فاصله قابلتوجه ارزش سفارشهای خرید با سفارشهای فروش، نشان میدهد که بخش بزرگی از تقاضای امروز هنوز تخلیه نشده و بخشی از آن میتواند به معاملات روز دوشنبه منتقل شود.
پیشبینی بورس؛ تداوم رشد در صورت ثبات فضای سیاسی
پیشبینی بورس برای فردا نشان میدهد که در شرایط فعلی، احتمال ادامه روند مثبت بازار بالا است. زمانی که بازار یک روز معاملاتی را با چنین حجم بالایی از تقاضا و تعداد قابلتوجه صفهای خرید به پایان میرساند، معمولا بخشی از این تقاضا در آغاز معاملات روز بعد نیز حفظ میشود و میتواند زمینهساز ادامه رشد شاخصها باشد.
البته مهمترین متغیری که میتواند این سناریو را تغییر دهد، تحولات سیاسی و سطح تنشهای میان ایران و آمریکا است. اگر تا پیش از آغاز معاملات دوشنبه اتفاق خاصی رخ ندهد و تنشها افزایش پیدا نکند، احتمال مثبت بودن بازار بسیار بالا خواهد بود. در مقابل، تنها عاملی که در شرایط فعلی میتواند روند معاملات را به سمت منفی تغییر دهد، تشدید دوباره ریسکهای سیاسی و منطقهای است.
عوامل بنیادی از بازار حمایت میکنند
در کنار کاهش نسبی ریسکهای سیاسی، وضعیت بنیادی شرکتهای بورسی نیز همچنان مطلوب ارزیابی میشود. گزارشهای فصلی منتشر شده در هفتههای اخیر نشان میدهد بسیاری از شرکتها عملکرد مناسبی داشتهاند و سودآوری آنها نسبت به دورههای قبل رشد کرده است. بنابراین از منظر بنیادی، بازار همچنان ظرفیت ادامه روند صعودی را دارد.
در واقع، آنچه در هفتههای گذشته مانع رشد بورس شده بود، ضعف متغیرهای بنیادی نبود؛ بلکه افزایش ریسکهای سیستماتیک و نگرانی سرمایهگذاران نسبت به تنشهای منطقه ای بود. اکنون هر اندازه این ریسکها کاهش یابد، احتمال اثرگذاری عوامل بنیادی بر روند بازار نیز بیشتر خواهد شد.
اصلاح دو هفتهای پایان یافته است؟
بورس پس از بازگشایی معاملات بعد از جنگ، رشد قابلتوجهی را تجربه کرد، اما پس از آن وارد یک دوره اصلاحی حدودا دو هفتهای شد؛ اصلاحی که باعث شد بخشی از فعالان بازار نسبت به پایان روند صعودی تردید پیدا کنند.
با این حال، رشد قدرتمند معاملات امروز میتواند نشانهای از بازگشت خریداران باشد. اگر بازار در دو یا سه روز آینده نیز بتواند روند صعودی خود را حفظ کند، این احتمال تقویت خواهد شد که اصلاح اخیر تنها یک وقفه موقت در دل روند صعودی بزرگ بازار بوده و نه آغاز یک روند نزولی جدید.