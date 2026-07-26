صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

پیش‌بینی بورس فردا دوشنبه ۵ مردادماه

پیش‌بینی بورس برای فردا دوشنبه ۵ مرداد نشان می‌دهد که در شرایط فعلی، احتمال ادامه روند مثبت بازار بالا است.
کد خبر: ۱۳۸۶۷۰۲
| |
4912 بازدید
|
۱
پیش بینی بورس

پیش‌بینی بورس برای معاملات روز دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵ از ادامه برتری خریداران حکایت دارد. موج تقاضایی که در پایان معاملات امروز در بازار شکل گرفت، این احتمال را تقویت کرده است که بورس فردا نیز با فضایی مثبت آغاز به کار کند. البته تحقق این سناریو همچنان به تحولات سیاسی و روند تنش‌های میان ایران و آمریکا وابسته خواهد بود.

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز؛ معاملات امروز بورس تهران با یکی از قدرتمندترین عملکردهای هفته‌های اخیر به پایان رسید. شاخص‌کل با افزایش ۱۰۷ هزار و ۷۵۶ واحدی، معادل ۲.۲ درصد، بار دیگر از مرز ۵ میلیون واحد عبور کرد و در سطح ۵ میلیون و ۲ هزار و ۲۰۹ واحد ایستاد. همزمان شاخص هم‌وزن نیز با رشد ۲۹ هزار و ۶۵۸ واحدی، معادل ۲.۱۷ درصد، به ارتفاع یک میلیون و ۳۹۳ هزار و ۵۷۹ واحد رسید؛ موضوعی که نشان می‌دهد رشد امروز تنها به چند نماد بزرگ محدود نبوده و بخش وسیعی از بازار با افزایش قیمت همراه شده است.

قدرت تقاضا در آمارهای معاملاتی نیز به وضوح قابل‌مشاهده بود. ورود ۶ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان پول حقیقی، ثبت ارزش ۲۲ هزار و ۳۳۱ میلیارد تومانی معاملات خرد و برتری سرانه خرید حقیقی‌ها نسبت به سرانه فروش، همگی از بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار حکایت داشت.

تابلوی معاملات نیز همین تصویر را تایید می‌کند. در پایان بازار، ۶۸۸ نماد در محدوده مثبت قرار داشتند و تنها ۷۱ نماد کاهش قیمت را تجربه کردند. همچنین باقی ماندن ۵۴۲ صف خرید در مقابل تنها ۴۰ صف فروش و فاصله قابل‌توجه ارزش سفارش‌های خرید با سفارش‌های فروش، نشان می‌دهد که بخش بزرگی از تقاضای امروز هنوز تخلیه نشده و بخشی از آن می‌تواند به معاملات روز دوشنبه منتقل شود.

پیش‌بینی بورس؛ تداوم رشد در صورت ثبات فضای سیاسی

پیش‌بینی بورس برای فردا نشان می‌دهد که در شرایط فعلی، احتمال ادامه روند مثبت بازار بالا است. زمانی که بازار یک روز معاملاتی را با چنین حجم بالایی از تقاضا و تعداد قابل‌توجه صف‌های خرید به پایان می‌رساند، معمولا بخشی از این تقاضا در آغاز معاملات روز بعد نیز حفظ می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز ادامه رشد شاخص‌ها باشد.

البته مهم‌ترین متغیری که می‌تواند این سناریو را تغییر دهد، تحولات سیاسی و سطح تنش‌های میان ایران و آمریکا است. اگر تا پیش از آغاز معاملات دوشنبه اتفاق خاصی رخ ندهد و تنش‌ها افزایش پیدا نکند، احتمال مثبت بودن بازار بسیار بالا خواهد بود. در مقابل، تنها عاملی که در شرایط فعلی می‌تواند روند معاملات را به سمت منفی تغییر دهد، تشدید دوباره ریسک‌های سیاسی و منطقه‌ای است.

عوامل بنیادی از بازار حمایت می‌کنند

در کنار کاهش نسبی ریسک‌های سیاسی، وضعیت بنیادی شرکت‌های بورسی نیز همچنان مطلوب ارزیابی می‌شود. گزارش‌های فصلی منتشر شده در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد بسیاری از شرکت‌ها عملکرد مناسبی داشته‌اند و سودآوری آنها نسبت به دوره‌های قبل رشد کرده است. بنابراین از منظر بنیادی، بازار همچنان ظرفیت ادامه روند صعودی را دارد.

در واقع، آنچه در هفته‌های گذشته مانع رشد بورس شده بود، ضعف متغیرهای بنیادی نبود؛ بلکه افزایش ریسک‌های سیستماتیک و نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به تنش‌های منطقه ای بود. اکنون هر اندازه این ریسک‌ها کاهش یابد، احتمال اثرگذاری عوامل بنیادی بر روند بازار نیز بیشتر خواهد شد.

اصلاح دو هفته‌ای پایان یافته است؟

بورس پس از بازگشایی معاملات بعد از جنگ، رشد قابل‌توجهی را تجربه کرد، اما پس از آن وارد یک دوره اصلاحی حدودا دو هفته‌ای شد؛ اصلاحی که باعث شد بخشی از فعالان بازار نسبت به پایان روند صعودی تردید پیدا کنند.

با این حال، رشد قدرتمند معاملات امروز می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت خریداران باشد. اگر بازار در دو یا سه روز آینده نیز بتواند روند صعودی خود را حفظ کند، این احتمال تقویت خواهد شد که اصلاح اخیر تنها یک وقفه موقت در دل روند صعودی بزرگ بازار بوده و نه آغاز یک روند نزولی جدید.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
بازار سرمایه بورس بازار بورس پیش بینی بورس ایران و آمریکا
جمهوری اسلامی ایران چه درس هابی از جنگ گرفت؟
عکس: تنها نقطه زمین که سندش رسما به نام امام زمان(عج) است
بازخوانی تاریخ/ دیپلماتی که پای یکی از مهم‌ترین قرارداد‌های تاریخ قاجار را امضا کرد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رشد ۴۹ هزار واحدی شاخص بورس
پیش بینی بورس فردا سه شنبه ۳ خردادماه ۱۴۰۱
پیش‌بینی بازار سهام امروز 15 اسفندماه
وضعیت بورس امروز 20 شهریور 1403
پیش بینی بورس امروز 1 دی 1403
عوامل تأثیرگذار بر بورس امروز شنبه ۱۱ اسفند
پیش‌بینی بورس امروز 16 بهمن ماه
در نیمه دوم سال کدام صنایع رشد می کنند؟
پیش بینی بورس امروز ۷ اسفند ماه
واکنش بورس به تغییر دامنه نوسان به «منفی دو» تا «مثبت شش» چه خواهد بود؟
پیش‌بینی بورس در هفته آینده
پیش ببنی بورس امروز چهارشنبه ۴ خرداد
پیش بینی وضعیت بازار سرمایه برای شنبه18 بهمن
هفته آینده بورس چه خواهد شد؟
پیش‌بینی بورس امروز ۲ اردیبهشت ۱۴۰۴
پیش بینی بورس امروز سه شنبه ۲۳ فروردین
وضعیت بورس امروز 9 دی 1403
پیش بینی برای بورس امروز
بورس چه روندی را طی خواهد کرد؟
بورس دوباره به عقب برمی‌گردد؟
پیش بینی بورس 28 مهر ماه + نمودار
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
0
0
پاسخ
احتمال نیست حتمی هست
عکس: حضور رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه نصر
فوری: حملات سعودی-آمریکایی به مواکب اربعین در کربلا
مصر دیگر حوصله سلطنت‌طلب‌ها را ندارد
بررسی حقوقی پرونده قلنج‌شکن اینستاگرامی
عکس: پنجره‌ای به گذشته؛ عملیات مرصاد
هشدار قرمز در بازار گوشت/ سینه و ران مرغ‌ها به کجا می‌رود؟
عکس: مراسم تشییع پیکر زنده یاد «اکبر عبدی»
چرخش شگفت انگیز اینترنشنال درباره حمله به ایران!
نظر آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای درباره مذاکره با آمریکا
تلاش میانجی‌ها برای پیش بردن طرح آتش بس جدید میان ایران و آمریکا/ طرفین رضایت خود را برای گفت‌و‌گو اعلام کردند
سناریوهای حملات بعدی آمریکا و اسرائیل به ایران
حمله اوکراین به کشتی ایرانی خوش‌خدمتی به آمریکا بود / اوکراین منتظر پاسخ ایران باشد
اعزام «پرستار کودک» به خانه چندقلوها
لحظه تصادف مرگبار راننده ناشی در تعمیرگاه
ایران با «موشک کروز فقرا» معادله جنگ با آمریکا را تغییر داد/ کمک ناخواسته آمریکا به ساخت پهپاد ایرانی!
درگیری شدید و توهین آمیز دو نماینده مجلس را ببینید  (۲۰۱ نظر)
نام رهبر شهید را نمی‌توان خرج روایت‌های مبهم کرد / این بار حق با صداوسیماست  (۱۱۴ نظر)
اکبر عبدی درگذشت  (۷۷ نظر)
تمسخر مجری زحمت کش توسط فردوسی پور!  (۶۷ نظر)
اظهارات ضدونقیض سخنگوی دولت؛ آیا باید منتظر افزایش قیمت بنزین باشیم؟  (۵۷ نظر)
تلاش میانجی‌ها برای پیش بردن طرح آتش بس جدید میان ایران و آمریکا/ طرفین رضایت خود را برای گفت‌و‌گو اعلام کردند  (۵۳ نظر)
لبخند از لب‌های سینما رفت؛ از  اکبر عبدی چه ارثی به جا ماند؟  (۴۹ نظر)
اکنون زمان گرانی بنزین نیست / یک تصمیم اشتباه جامعه را ملتهب می‌کند  (۴۷ نظر)
سرمربی تیم ملی پیگیر باقیمانده پاداش ۱۵۰ میلیاردی/ نماینده قلعه‌نویی به فدراسیون می‌رود؟  (۴۶ نظر)
توقف ساخت نیروگاه جدید در دولت چهاردهم/ تعیین ارکان اصلی سیاست‌گذاری در بخش انرژی  (۴۲ نظر)
توییت ترامپ: حمله به خارک  (۴۱ نظر)
تعرض رژیم اوکراین به شناور ایرانی در دریای خزر؛ «دلقک کی یف» با آتش بازی نکند!  (۴۱ نظر)
دلیل فوت اکبر عبدی چه بود؟  (۴۰ نظر)
خشم اشکان خطیبی پس از به دریوزگی افتادن!  (۳۸ نظر)
متقاضیان مسکن، دیگر فقط خانوارها نیستند/ تغییر الگوی تقاضا درجامعه ایرانی  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005okA
tabnak.ir/005okA