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واکنش ایران به حمله اوکراین به کشتی ایرانی

وزیر امور خارجه امروز در گفت‌وگوی تلفنی با همتای روس اقدام اوکراین در حمله به شناور تجاری ایرانی را ماجراجویی خطرناک‌ و تعرض آشکار به اصول بنیادین منشور سازمان ملل خواند و گفت: قاطعانه از امنیت و منافع ملی خود دفاع خواهیم کرد.
کد خبر: ۱۳۸۶۶۸۶
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6397 بازدید
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گفتگوی وزرا

سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه، عصر امروز یکشنبه چهارم مردادماه به صورت تلفنی گفتگو کردند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در این تماس تلفنی طرفین درباره حمله غیرقانونی اوکراین به یک کشتی تجاری ایرانی در دریای خزر و پیامدهای خطرناک این اقدام تجاوزکارانه تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه ایران، اقدام رژیم اوکراین در حمله به شناور تجاری ایرانی را ماجراجویی خطرناک‌ و تعرض آشکار به اصول بنیادین منشور سازمان ملل دانست و تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران قاطعانه از امنیت و منافع ملی خود دفاع خواهد کرد.

وزیر امور خارجه روسیه تعرض علیه شناور ایرانی را به‌شدت محکوم و آن را اقدامی مغایر با حقوق بین‌الملل و تهدیدی علیه مسیرهای تجاری ایران و روسیه توصیف کرده و بر ضرورت پاسخگو کردن رژیم اوکراین به‌خاطر ارتکاب جنایات جنگی و تهدید کشتیرانی تجاری در دریای خزر تاکید کرد.

در این گفت‌وگوی تلفنی همچنین درباره آخرین تحولات منطقه متعاقب پیمان‌شکنی آمريکا و ناامنی تحمیلی بر تنگه هرمز بحث و تبادل نظر شد.
 

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سرگئی لاوروف عباس عراقچی اوکراین حمله به کشتی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
3
10
پاسخ
ایران تا اوکراین 2500 کیلومتر فاصله داره و دست ایران با شاهد و سجیل به اوکراین میرسه، 2 تا موشک بزنید اونجا تا حساب کار دستشون بیاد
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