واکنش ایران به حمله اوکراین به کشتی ایرانی
سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه، عصر امروز یکشنبه چهارم مردادماه به صورت تلفنی گفتگو کردند.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در این تماس تلفنی طرفین درباره حمله غیرقانونی اوکراین به یک کشتی تجاری ایرانی در دریای خزر و پیامدهای خطرناک این اقدام تجاوزکارانه تبادل نظر کردند.
وزیر امور خارجه ایران، اقدام رژیم اوکراین در حمله به شناور تجاری ایرانی را ماجراجویی خطرناک و تعرض آشکار به اصول بنیادین منشور سازمان ملل دانست و تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران قاطعانه از امنیت و منافع ملی خود دفاع خواهد کرد.
وزیر امور خارجه روسیه تعرض علیه شناور ایرانی را بهشدت محکوم و آن را اقدامی مغایر با حقوق بینالملل و تهدیدی علیه مسیرهای تجاری ایران و روسیه توصیف کرده و بر ضرورت پاسخگو کردن رژیم اوکراین بهخاطر ارتکاب جنایات جنگی و تهدید کشتیرانی تجاری در دریای خزر تاکید کرد.
در این گفتوگوی تلفنی همچنین درباره آخرین تحولات منطقه متعاقب پیمانشکنی آمريکا و ناامنی تحمیلی بر تنگه هرمز بحث و تبادل نظر شد.