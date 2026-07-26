فدراسیون بوکس: وزیر ورزش برای شهبخش و استکی دستوری نداده است
رئیس فدراسیون بوکس گفت: شهبخش به دلیل شرایط جنگی امکان حضور در اردوها را نداشت و پس از فراهم شدن شرایط به تمرینات تیم ملی اضافه شد، اما وقتی به اردو اضافه شد حضور در جام جهانی چین را از دست داده بود.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، به دنبال اضافه شدن دانیال شهبخش و سام استکی به اردوی تیم ملی بوکس پس از مقطعی که مسابقات انتخابی تیم ملی و قهرمانی کشور برگزار شد، ابهاماتی در خصوص اضافه شدن این دو بوکسور بدون حضور در مسابقات انتخابی مطرح بود.
یک هفته پیش همایون امیری، سرمربی تیم ملی بوکس در گفتوگویی به انتقاد از علیرضا استکی پرداخت و حواشی مختلفی که درباره اضافه شدن فرزندش، سام استکی به اردوی تیم ملی به وجود آمده بود را بازگو کرد. سرمربی تیم ملی بوکس در بخشی از مصاحبه خود با طعنه خطاب به استکی گفته بود: «با نماینده شهرهای مختلف به دفتر وزیر میروند تا چهره بوکس و زحمتهای رئیس فدراسیون را خدشهدار کنند اما با این کار خانواده بوکس را تضعیف میکنید.»
به دنبال این موضوع، خبرنگار تابناک اتفاقات پیرامون حضور دانیال شهبخش و سام استکی به اردوی تیم ملی را دنبال کرد و پس از پیگیریهای مختلف گزارشی را با عنوان «شائبهای که بوکس ایران را تهدید میکند؛ برگزاری انتخابی تیم ملی به جای رینگ در اتاق وزیر ورزش؟» منتشر کرد.
در حالی که تابناک در گزارش خود به هیچ وجه اشاره نکرده بود که وزیر ورزش توصیه کرده این نفرات به اردوی تیم ملی بوکس اضافه شوند، به این موضوع اشاره کرده بود که همزمانی دیدارهای مورد اشاره و دعوت شدن شهبخش و استکی به اردوی تیم ملی، در تصمیمات فنی بیتأثیر بودهاند یا خیر؟ این صرفاً مطرح کردن یک شائبه بود تا فدراسیون بوکس یا دستگاه ورزش به این ابهامات پاسخ دهد.
در این راستا سید روحالله حسینی، رئیس فدراسیون بوکس با سایت فدراسیون تحت امر خود گفتوگویی کرده است. در هر صورت مصاحبه رئیس فدراسیون بوکس با سایت این فدراسیون به شرح زیر است:
«سید روحالله حسینی در واکنش به خبر منتشر شده در یکی از رسانههای ورزشی مبنی بر اینکه دانیال شهبخش و سام استکی با تصمیم وزیر ورزش و جوانان به فهرست اعزامی بازیهای آسیایی ناگویا اضافه شدهاند، واکنش نشان داد و این ادعا را تکذیب کرد.
وی در ابتدای صحبتهای خود اظهار کرد: ابتدا لازم میدانم از حمایتهای وزارت ورزش و جوانان از تمامی فدراسیونها، به ویژه فدراسیون بوکس، قدردانی کنم. احمد دنیامالی همواره نگاه حمایتی به ورزش کشور و رشته بوکس داشته و تاکنون هیچگونه دخالتی در انتخاب ملیپوشان یا ترکیب تیمهای اعزامی نداشته است. ایشان به دلیل سابقه حضور در رشته بوکس، شناخت خوبی از این رشته دارد و در دیدارهای خود با ملیپوشان نیز همواره دغدغهها و درخواستهای آنها را با آگاهی و درک مناسب دنبال کرده است.
رئیس فدراسیون بوکس در ادامه گفت: وزیر ورزش مسئول سیاستگذاری کلان ورزش کشور است و همواره از ورزش و به ویژه بوکس حمایت بیسابقهای کرده است. این حمایتها در حوزه فراهم کردن امکانات، اعزامها و پشتیبانی از برنامههای فدراسیون بوده و هرگز به معنای دخالت در تصمیمات فنی نبوده است. متأسفانه برخی منتقدان خارج از خانواده بوکس تلاش دارند با طرح چنین ادعاهایی، این حمایتها را زیر سؤال ببرند، در حالی که بنده به عنوان رئیس فدراسیون تأکید میکنم تاکنون هیچ درخواست یا دخالتی از سوی وزیر ورزش در انتخاب ملیپوشان نداشتهایم.
حسینی در واکنش به شایعه دیدار دانیال شهبخش با وزیر ورزش برای حضور در تیم ملی نیز، گفت: وزیر ورزش با ورزشکاران رشتههای مختلف دیدار میکند و بوکسورها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. دانیال شهبخش نیز مانند کشتی گیران، تکواندوکاران و سایر ورزشکاران در مقطعی با وزیر ورزش دیدار داشته است، اما این دیدار هیچ ارتباطی با حضور او در تیم ملی ندارد.
وی افزود: پیش از آغاز تجاوزات دشمن به خاک کشور، تصمیم گرفته بودم دانیال شهبخش را با توجه به سوابق ارزندهاش، از جمله کسب مدال برنز جهان، به اردوهای تیم ملی دعوت کنم. با این حال، او به دلیل شرایط جنگی امکان حضور در اردوها را نداشت و پس از فراهم شدن شرایط به تمرینات تیم ملی اضافه شد، اما وقتی به اردو اضافه شد حضور در جام جهانی چین را از دست داده بود. در حال حاضر او نیز یکی از نفرات اعزامی به ناگویا است.
رئیس فدراسیون بوکس با رد ادعای اضافه شدن دانیال شهبخش و سام استکی به فهرست اعزامی تأکید کرد: این دو بوکسور از ابتدا در فهرست نفرات اعزامی به بازیهای آسیایی ناگویا قرار داشتند و اینگونه نبوده که با تصمیم یا دستور فردی به لیست اضافه شوند. برنامه ما از ابتدا اعزام پنج بوکسور در بخش مردان به این رقابتها بوده است.
حسینی در پایان، گفت: موفقیتها و مدال آوریهای دو سال اخیر بوکس ایران تا حد زیادی مرهون حمایتهای وزارت ورزش و جوانان در زمینه تأمین امکانات و اعزامهای برون مرزی بوده است، اما این حمایتها هرگز به معنای دخالت در انتخاب ملیپوشان نبوده و بار دیگر تأکید میکنم هرگونه ادعا درباره دخالت وزش را تکذیب میکنم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بوکس ایران پس از ۸۵ سال صاحب خانه شده است، ما آکادمی بوکس را قرار است روز چهارشنبه افتتاح کنیم که این کار بزرگ خوشایند برخی از افراد نیست که در فضای مجازی حاشیهسازی میکنند و اطلاعات غلط به رسانه میدهند. انشالله با حضور وزیر محترم ورزش و جوانان و معاونین و سایر قهرمانان آکادمی بوکس ایران پس از ۸۵ سال در ورزشگاه شهید شیرودی افتتاح خواهد شد.»
به گزارش تابناک، یادآور میشود که حضور دانیال شهبخش در اردوی تیم ملی بوکس برای اولین بار از سوی ادهم کرد زابلی، مدیرکل (جانشین وزیر) ورزش و جوانان در سیستان و بلوچستان اعلام شد و یک روز پس از این اتفاق، خبرگزاری وابسته به وزارت ورزش و جوانان، از حضور شهبخش در دفتر احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان خبری منتشر کرد. در ادامه ۱۷ روز پس از انتشار خبر اولیه از سوی نماینده وزیر در استان سیستان و بلوچستان و دیدار این بوکسور با احمد دنیامالی، شهبخش در گفتوگو با خبرگزاری مربوطه خبر حضورش در اردوی تیم ملی بوکس را تأیید کرد گفت: «انشاالله بزودی به تمرینات اضافه میشوم تا بتوانم شرایط بدنی و فنی خودم را ارتقا بدهم. حضور در تمرینات تیم ملی میتواند نکته مثبتی برای من باشد.»