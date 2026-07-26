زائران اربعین به چه نکات ضروری باید توجه داشته باشند؟
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ متن کامل اطلاعیه ستاد اربعین حسینی به شرح زیر است:
«حضور در کنگره عظیم اربعین حسینی توفیقی بزرگ و سفری معنوی است که هرساله میلیونها عاشق اهل بیت (علیهمالسلام) را از سراسر جهان به سوی کربلای معلی روانه میسازد. بدینوسیله نکات ضروری را که در این سفر باید مدنظر زائران گرامی قرار گیرد به اطلاع میرساند؛
۱- برای ارائه راهنمایی در کلیه امور مربوط به سفر اربعین و دریافت انتقادات برای رفع نواقص احتمالی سرشمارههای ۱۱۷ در ایران و ۱۲۸ در عراق، آماده پاسخگویی است.
۲- با توجه به شرایط فعلی بهطور شایسته با دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی همکاری کامل داشته و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را سریعاً به مسئولین مربوطه اطلاعرسانی کنید.
۳- با توجه به تجربیات سالهای گذشته درخصوص عدم ثبت مهر ورود و خروج در کشور عراق و مشکلات ناشی از آن برای زائرین، خواهشمند است در هنگام عبور از مرز دقت کنید تا مأمور مرزی کشور عراق مهر ورود را در گذرنامه شما درج کند. عدم ثبت مهر در گذرنامه، به معنای ورود غیرقانونی به کشور عراق است.
۴- سفر اربعین یک سفر زیارتی و خارجی محسوب میشود لذا مستلزم رعایت برخی اصول با توجه به مقررات تردد مرزی است؛ بنابراین برای عزیمت به کشور عراق و شرکت در این مراسم بینالمللی، باید براساس قوانین دو کشور اقدام به سفر کنید.
۵- در زمان مراجعه به شهرهای مرزی، خودروهای خود را در پارکینگهای مجاز پارک کرده و از رها کردن خودروها در جاده و خیابان خودداری کنید.
۶- هزینه ۲۴ ساعت پارک خودرو در پارکینگهای شهرهای مرزی حداکثر (۶۰) هزار تومان است و اخذ مبالغ بیشتر تخلف محسوب میشود. درصورت مشاهده تخلف مراتب را به شماره ۱۱۷ منعکس کنید.
۷- به یاد داشته باشید که مردم عراق میزبانان اصلی و دلسوز این حرکت هستند. با رعایت نظافت عمومی، احترام به آداب و رسوم محلی و قدردانی از موکبداران، جلوهای زیبا از اخلاق حسینی را به نمایش بگذارید.
۸- در طول ایام سفر، آخرین اخبار مرتبط با مراسم اربعین حسینی را از طریق مراجع رسمی (صدا و سیما علیالخصوص رادیو اربعین و کانال رسمی ستاد مرکزی اربعین در پیامرسانهای داخلی به آدرس setadarbaeen_ir@) پیگیری کنید.»