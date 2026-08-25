کافئین پرمصرف‌ترین ماده محرک جهان است؛ ترکیبی که روزانه در مقیاسی عظیم از طریق قهوه، چای، نوشابه‌ها، شکلات و مکمل‌ها وارد بدن انسان می‌شود. این ماده گیاهی که در ابتدا برای دفاع گیاهان در برابر حشرات تکامل یافته بود، در بدن انسان به‌عنوان محرک سیستم عصبی مرکزی عمل می‌کند. راز اثرگذاری کافئین در توانایی آن برای مسدود کردن گیرنده‌های آدنوزین، یکی از عوامل اصلی ایجاد احساس خواب‌آلودگی، نهفته است. این فرایند باعث افزایش هوشیاری، تمرکز و احساس انرژی می‌شود، اما مصرف مداوم آن می‌تواند بدن را به ایجاد سازگاری و افزایش نیاز به کافئین وادار کند. پژوهش‌ها همچنین ارتباط میان مصرف کافئین و برخی آثار بلندمدت احتمالی بر سلامت، از جمله کاهش خطر برخی بیماری‌های عصبی، را بررسی کرده‌اند. جزئيات بیشتر را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.