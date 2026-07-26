افزایش ظرفیت پارکینگهای چذابه
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ عبدالرضا سعیدی، مدیرکل انتظامی مرزی استانداری خوزستان، در گفتوگو با خبرنگار فارس در اهواز، از آمادگی کامل مرز چذابه برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی خبر داد و اظهار کرد: با توجه به شرایط حاکم بر کشور و بر اساس دستور استاندار خوزستان، تمهیدات و زیرساختهای لازم امسال زودتر از سالهای گذشته در مرز چذابه مستقر شد تا آمادگی کامل برای مدیریت تردد زائران فراهم باشد.
وی افزود: حدود دو هفته پیش از آغاز حرکت زائران و راهپیمایی اربعین، تمامی زیرساختهای مورد نیاز از جمله سایبانها، مهپاشها، گیتبندیها، استقرار مواکب، استقرار کمیتههای هفدهگانه و آمادهسازی پارکینگ در مرز چذابه فراهم شد.
مدیرکل انتظامی مرزی استانداری خوزستان با اشاره به افزایش ظرفیت پارکینگ مرز چذابه گفت: مساحت پارکینگ امسال از ۹۰ هکتار در سال گذشته به ۱۰۰ هکتار افزایش یافته و این مجموعه در ایام اربعین ظرفیت پذیرش حدود ۷۰ هزار دستگاه خودرو را دارد. این پارکینگ همچنین به دوربینهای پلاکخوان مجهز شده و بهصورت شبانهروزی پذیرای زائران است.
سعیدی نیا بیان کرد: برای رفاه حال زائران، ۲۰۰ دستگاه اتوبوس، مینیبوس و ون در پارکینگ حملونقل چذابه بهصورت شبانهروزی مستقر شدهاند و بر اساس شیفتبندی مشخص، عملیات جابهجایی زائران را انجام میدهند.
وی با بیان اینکه جابهجایی زائران در چند مرحله انجام میشود، عنوان کرد:ابتدا انتقال از پارکینگ به مواکب و سپس انتقال از مواکب به پایانه. همچنین با توجه به فاصله بیش از ۷۰۰ متری میان دروازه ایران و دروازه پایانه در سمت عراق، اتوبوسهای گردشی بهصورت مستمر در این مسیر فعال هستند و هر پنج دقیقه یکبار زائران را جابهجا میکنند.
سعیدی نیا با اشاره به تمهیدات رفاهی در این مسیر گفت: در این محدوده ۷۰۰ متری، سایبان، مهپاش و امکانات لازم مستقر شده و مواکب نیز بهصورت شبانهروزی در حال ارائه خدمات به زائران هستند.
وی از تشکیل اتاق مشترک میان مسئولان ایرانی و عراقی خبر داد و افزود: برای تسهیل تردد زائران، اتاق مشترکی میان دو طرف تشکیل شده و تاکنون هشت نشست مشترک برگزار شده است. در این جلسات، هماهنگیهای لازم در زمینه تردد، گذرنامه و مسائل مرتبط با زائران بررسی شده است.
سعیدی نیا بیان کرد: از مواکب عراقی مستقر در شیب عراق، بهویژه در انتهای این محدوده، پشتیبانی لازم انجام میشود که این پشتیبانی شامل تأمین برق، آب، خدمات بهداشتی و همچنین تأمین روزانه یخ است.
وی با اشاره به ساماندهی تردد اتباع گفت: دو سالن برای اتباع ایرانی در بخش ورود و خروج آماده شده و یک سالن نیز برای اتباع غیرایرانی اختصاص یافته است. بخش قابل توجهی از این زائران از کشورهای پاکستان و افغانستان هستند، هرچند اتباع دیگر کشورها از جمله جمهوری آذربایجان، یمن و ترکیه نیز از این مرز تردد میکنند و برای آنان نیز تمهیدات لازم پیشبینی شده است.
سعیدی نیا تصریح کرد: جلسات بررسی عملکرد کمیتهها بهصورت روزانه برگزار میشود و هر روز ساعت ۱۸ در محل سایت مواکب، آخرین وضعیت خدمترسانی و نواقص احتمالی بررسی میشود تا خللی در ارائه خدمات به زائران ایجاد نشود.
وی یکی از مطالبات مهم زائران و موکبداران را جانمایی مواکب عنوان کرد و گفت: با توجه به درخواست موکبداران برای هدایت زائران به سمت مواکب، امسال تمهیدات جدیدی در این زمینه اتخاذ شده است.
رد شایعه کاهش استقبال از اربعین به دلیل شرایط جنگی
سعیدی نیا افزود: در ساعات گرم روز و همچنین در زمان وعدههای غذایی و اوقات نماز، اتوبوسها زائران را به سمت مواکب منتقل میکنند تا ضمن استراحت، از خدمات پذیرایی نیز بهرهمند شوند و سپس از انتهای مواکب به سمت پایانهها هدایت شوند. این تصمیم از روز گذشته اجرایی شده و با استقبال خوبی همراه بوده است.
وی درباره برخی شایعات مبنی بر کاهش استقبال از اربعین به دلیل شرایط جنگی نیز گفت: برخلاف این فضاسازیها، مردم با انگیزه و اراده بیشتری در این مسیر حضور یافتهاند و هیچ خللی در عزم زائران برای عزیمت به عتبات عالیات ایجاد نشده است.
سعیدی نیا عنوان کرد: با توجه به شرایط آبوهوایی خوزستان، معمولاً تردد زائران در ساعات گرم روز کاهش مییابد و بیشتر سفرها به ساعات عصر و شب موکول میشود؛ از همین رو، پلیس گذرنامه فرماندهی انتظامی استان با افزایش گیتها و شیفتهای کاری، آمادگی کامل برای مدیریت اوج تردد زائران را دارد.
وی با اشاره به پیشبینی افزایش حجم تردد در روزهای پایانی منتهی به اربعین گفت: بر اساس تجربیات سالهای گذشته، اردوگاه سامانالائمه برای استقبال و ساماندهی زائران در روزهای اوج تردد آماده شده است.
سعیدی نیا در ادامه بر ضرورت اطلاعرسانی دقیق درباره نحوه صدور روادید تأکید کرد و افزود: بر اساس تصمیمات ستاد اربعین کشور، روادید و گذر خادمی باید در استانهای مبدأ و در عمق کشور صادر شود و صدور روادید در استان خوزستان انجام نخواهد شد، مگر در موارد خاص که برای آن نیز ظرفیت لازم پیشبینی شده است.
وی گفت: زائرانی مورد پذیرش و ساماندهی قرار میگیرند که مطابق ابلاغ ستاد مرکزی اربعین، روادید آنان در استانهای مبدأ صادر شده باشد و سپس برای عزیمت به مرز هدایت شوند.
سعیدی نیا با اشاره به ضوابط تردد اتباع غیرایرانی عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران برای این افراد کشور عبوری محسوب میشود و ویزای اصلی را دولت عراق صادر میکند. طرف عراقی نیز بر اساس هماهنگی با کشورهای متبوع این اتباع، مقررات مشخصی را تعیین کرده است.
وی افزود: بر اساس اعلام طرف عراقی، پذیرش اتباع پاکستانی از مرزهای ایران حدود پنج هزار نفر خواهد بود و افراد زیر ۵۰ سال نیز باید بهصورت خانوادگی سفر کنند. اطلاعرسانی دقیق این ضوابط ضروری است، زیرا ناآگاهی از این مقررات میتواند موجب بروز مشکل و سرگردانی زائران در مرز شود.