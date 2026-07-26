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تلاش وزرای خارجه قطر و عربستان برای کاهش تنش‌ها

وزیران خارجه قطر و عربستان در جریان گفت‌وگوی تلفنی با یکدیگر در خصوص تلاش‌ها برای کاهش تنش در منطقه به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.
کد خبر: ۱۳۸۶۶۰۶
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رایزنی وزرای خارجه قطر و عربستان

وزارت خارجه قطر اعلام کرد محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه این کشور و فیصل بن فرحان آل سعود، وزیر خارجه عربستان به صورت تلفنی با یکدیگر گفت‌وگو کردند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، دو طرف در جریان این تماس تلفنی روابط میان عربستان و قطر و راه‌های حمایت و تقویت آن را مورد بررسی قرار دادند.

وزیران خارجه قطر و عربستان همچنین به بررسی آخرین تحولات منطقه‌ای به ویژه تلاش‌های دیپلماتیک صورت گرفته و هماهنگی مشترک برای کاهش تنش و تقویت امنیت و ثبات منطقه پرداختند.

وزیر خارجه قطر در جریان این گفت‌وگوی تلفنی بر لزوم پایبندی تمامی طرف‌ها به گفت‌وگو و دیپلماسی و اجرای آنچه در چارچوب یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا توافق شده است، برای حفظ امنیت منطقه، حفظ دستاوردهای حاصل شده و افزایش ثبات منطقه‌ای تأکید کرد.

وزیر خارجه قطر بار دیگر بر حمایت کامل دولت این کشور از تمام تلاش‌ها با هدف کاهش تنش‌ها و دستیابی به توافق جامع که به صلح پایدار در منطقه منجر شود، تأکید کرد.
 

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قطر عربستان رایزنی تنش
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