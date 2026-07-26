قیمت جدید لبنیات اعلام شد

نرخ شیر بطری یک لیتری، شیر نایلونی و ماست دبه‌ای ۲ کیلوگرمی با چربی ۲ درصدی مصوب شد.

قیمت جدید محصولات لبنی پرمصرف با کیفیت بالاتر اعلام شد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ بر اساس صورتجلسه کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی نرخ شیر بطری یک لیتری، شیر نایلونی و ماست دبه‌ای ۲ کیلوگرمی با چربی ۲ درصدی مصوب شد.

مصوبه تعیین قیمت اقلام لبنی پرمصرف

۱ - شیر بطری ۱ لیتری ۲.۵ درصد چربی - ۱۲۰ هزار تومان

۲- شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی ۲.۵ درصد چربی - ۹۱ هزار تومان

۳- ماست دبه ای ۲ کیلوگرمی ۲.۵ درصد چربی ۲۶۵ هزار تومان

گفتنی است، به دلیل کاهش تقاضا در محصولات پرمصرف که درصد چربی آنها حدود یک درصد بوده است، کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای اساسی این تصمیم را اتخاذ کردند و درصد چربی این اقلام پرمصرف را با قیمت جدید، افزایش دادند.