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قیمت جدید لبنیات اعلام شد

نرخ شیر بطری یک لیتری، شیر نایلونی و ماست دبه‌ای ۲ کیلوگرمی با چربی ۲ درصدی مصوب شد.
کد خبر: ۱۳۸۶۵۹۹
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5276 بازدید
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۱۲
قیمت لبنیات

قیمت جدید محصولات لبنی پرمصرف با کیفیت بالاتر اعلام شد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ بر اساس صورتجلسه کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی نرخ شیر بطری یک لیتری، شیر نایلونی و ماست دبه‌ای ۲ کیلوگرمی با چربی ۲ درصدی مصوب شد.

مصوبه تعیین قیمت اقلام لبنی پرمصرف

۱ - شیر بطری ۱ لیتری ۲.۵ درصد چربی - ۱۲۰ هزار تومان

۲- شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی ۲.۵ درصد چربی - ۹۱ هزار تومان

۳- ماست دبه ای ۲ کیلوگرمی ۲.۵ درصد چربی ۲۶۵ هزار تومان

گفتنی است، به دلیل کاهش تقاضا در محصولات پرمصرف که درصد چربی آنها حدود یک درصد بوده است، کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای اساسی این تصمیم را اتخاذ کردند و درصد چربی این اقلام پرمصرف را با قیمت جدید، افزایش دادند.

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
0
40
پاسخ
این قیمت ها برای یک ماه پیشه،الان قانونی شده،،خسته نباشید!!
این قیمت ها پیش درآمد گرانی‌ها ک ب زودی اتفاق می افتد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
1
37
پاسخ
تورم مالیات پنهانه که دولت میگیره و پول رو بی ارزش میکنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
تازه به تولیدکنندگان میگه سر اعلام کالابرگ گرون کنید تا سوبسید غیرمستقیم باشه برای شما مثل تخم مرغ چند روز پیش همزمان با شروع کالابرگ جدید
احد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
1
23
پاسخ
خوب الحمدالله با این افزایش شدید حقوق ها (20درصد هرسال) و تورم ناچیز (50 درصدی ماهانه ) نمی دانیم این اضافه درامد مان را چکار کنیم همینجوری پول زیادی رو دست مان مانده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
اقای احد نگران نباش دارند بنزین را گران میکنند هرچی اضافه داری بده برای بنزین.
مهرداد مدیرصانعی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
0
18
پاسخ
با درود،
واقعاً باید به مسئولان خسته‌نباشید گفت!!! شرکت‌هایی مانند پگاه و پاک مدت نسبتاً زیادی است که شیر بطری 1 لیتری با 1/5 درصد چربی (شیر کم‌چرب) را با قیمت 127900 تومان می‌فروشند!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
چاره کار فقط نخریدن اسن از نخورد یکماه شیر و ماست و پنیر هیچکس نمرده.نخرید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
0
20
پاسخ
بچاپ بچاپه دیگه. هر کی زور و کالا داره هر کاری می خواد میکنه.
بیچاره مردم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
نخرید تا ارزون بشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
0
26
پاسخ
یک نگاه به قیمت اقلام شرکت میهن وکاله بندازین تا قیمتها دستتون بیاد . بستنی میهن که پارسال 80 تومن بوده امسال شده 200 تومن .ماست رو به قیمتهای بالا در بسته بندیهای مختلف می فروشند ودولت هم دلخوش به این هست که مثلا ماست دبه ای پاک وپگاه داره به قیمت مصوب به دست مصرف کننده میرسه .یک زمانی قدیم نون وپنیر وگوجه وحیار جزو غذای بی بضاعتها حساب میشد حالا اون هم داره از سفره مردم میره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
0
4
پاسخ
تورم روزانه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
0
4
پاسخ
ماهی یک بار گران می کنند و سالی یک بار اضافه حقوق.
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