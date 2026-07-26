قیمت جدید لبنیات اعلام شد
نرخ شیر بطری یک لیتری، شیر نایلونی و ماست دبهای ۲ کیلوگرمی با چربی ۲ درصدی مصوب شد.
کد خبر: ۱۳۸۶۵۹۹| |
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قیمت جدید محصولات لبنی پرمصرف با کیفیت بالاتر اعلام شد.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ بر اساس صورتجلسه کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی نرخ شیر بطری یک لیتری، شیر نایلونی و ماست دبهای ۲ کیلوگرمی با چربی ۲ درصدی مصوب شد.
مصوبه تعیین قیمت اقلام لبنی پرمصرف
۱ - شیر بطری ۱ لیتری ۲.۵ درصد چربی - ۱۲۰ هزار تومان
۲- شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی ۲.۵ درصد چربی - ۹۱ هزار تومان
۳- ماست دبه ای ۲ کیلوگرمی ۲.۵ درصد چربی ۲۶۵ هزار تومان
گفتنی است، به دلیل کاهش تقاضا در محصولات پرمصرف که درصد چربی آنها حدود یک درصد بوده است، کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای اساسی این تصمیم را اتخاذ کردند و درصد چربی این اقلام پرمصرف را با قیمت جدید، افزایش دادند.
گزارش خطا
قیمت لبنیات گران نشده، واقعی شده است/ دامدارها نرخ 1520 تومان برای شیرخام پیشنهاد داده اند/ احتمال واقعیتر شدن قیمتها وجود دارد
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این قیمت ها برای یک ماه پیشه،الان قانونی شده،،خسته نباشید!!
این قیمت ها پیش درآمد گرانیها ک ب زودی اتفاق می افتد
این قیمت ها پیش درآمد گرانیها ک ب زودی اتفاق می افتد
تورم مالیات پنهانه که دولت میگیره و پول رو بی ارزش میکنه
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ناشناس| |
۱۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
خوب الحمدالله با این افزایش شدید حقوق ها (20درصد هرسال) و تورم ناچیز (50 درصدی ماهانه ) نمی دانیم این اضافه درامد مان را چکار کنیم همینجوری پول زیادی رو دست مان مانده
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ناشناس| |
۱۹:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
با درود،
واقعاً باید به مسئولان خستهنباشید گفت!!! شرکتهایی مانند پگاه و پاک مدت نسبتاً زیادی است که شیر بطری 1 لیتری با 1/5 درصد چربی (شیر کمچرب) را با قیمت 127900 تومان میفروشند!!!
واقعاً باید به مسئولان خستهنباشید گفت!!! شرکتهایی مانند پگاه و پاک مدت نسبتاً زیادی است که شیر بطری 1 لیتری با 1/5 درصد چربی (شیر کمچرب) را با قیمت 127900 تومان میفروشند!!!
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ناشناس| |
۱۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
بچاپ بچاپه دیگه. هر کی زور و کالا داره هر کاری می خواد میکنه.
بیچاره مردم
بیچاره مردم
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ناشناس| |
۱۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
یک نگاه به قیمت اقلام شرکت میهن وکاله بندازین تا قیمتها دستتون بیاد . بستنی میهن که پارسال 80 تومن بوده امسال شده 200 تومن .ماست رو به قیمتهای بالا در بسته بندیهای مختلف می فروشند ودولت هم دلخوش به این هست که مثلا ماست دبه ای پاک وپگاه داره به قیمت مصوب به دست مصرف کننده میرسه .یک زمانی قدیم نون وپنیر وگوجه وحیار جزو غذای بی بضاعتها حساب میشد حالا اون هم داره از سفره مردم میره