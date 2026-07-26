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رئیس پلیس راه راهور فراجا در گفت‌و‌گو با تابناک مطرح کرد:

رکوردشکنی مهران در اربعین+جزییات

رئیس پلیس راه راهور فراجا با بیان اینکه زیرساخت‌های مهران از سایر مرزها پیشی گرفته است، گفت: خوشبختانه در همه مبادی مرزی، آمادگی حداکثری برای پذیرش زائران وجود دارد.
کد خبر: ۱۳۸۶۵۸۸
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مرز مهران

سردار «احمدکرمی اسد» رئیس پلیس راه راهور فراجا، در حاشیه بازدید از پایانه مرزی مهران، در پاسخ به سوال خبرنگار تابناک در استان ایلام، به تشریح وضعیت خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی پرداخت و از ثبت رکورد بیسابقه استقبال از این پایانه مرزی خبر داد.

وی با اشاره به آمار ثبت نام زائران اظهار کرد: ۶۰ درصد از کل درخواست‌های ثبت شده هموطنان برای تردد از مرز‌های زمینی در ایام اربعین، مختص به پایانه مرزی مهران است.

 رئیس پلیس راه فراجا این میزان تقاضا را نشانه وجود فاکتور‌های جذاب در این مرز دانست و تأکید کرد که مهمترین عامل این استقبال، تکمیل و آماده‌سازی زیرساخت‌های حمل ونقل و فراهم سازی امکانات رفاهی در مهران بوده است.

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وی در ادامه با اشاره به بازدید‌های میدانی خود از سایر مرز‌های کشور تصریح کرد: در روز‌های گذشته از مرز‌های خسروی و شلمچه نیز بازدید به‌عمل آمده و خوشبختانه در همه مبادی مرزی، آمادگی حداکثری برای پذیرش زائران وجود دارد. اما با توجه به حجم بالای تقاضا در مهران، زیرساخت‌های تکمیل شده و شرایط رفاهی فراهم شده در این پایانه، به مراتب بیش از سایر مرز‌ها است و این موضوع نقش کلیدی در مدیریت بهتر تردد زائران و کاهش دغدغه‌های آنها ایفا می کند.

سردار اسد  با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی مستقر در مرز مهران، خاطرنشان کرد: تمام توان خود را بهکار گرفته ایم تا با بهره گیری از این زیرساخت‌ها، سفری امن و راحت را برای زائران حسینی رقم بزنیم و امیدواریم با ادامه این روند، شاهد ثبت رضایتمندی بالای زائران از خدمات ارائه شده باشیم.

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مرز مهران اربعین تردد
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