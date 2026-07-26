مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با اشاره به صدور هشدار دریایی سطح نارنجی، از مسافران، گردشگران و شهروندان خواست از هرگونه شنا، فعالیت تفریحی دریایی پرهیز کنند.

به گزارش تابناک، حسینعلی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار هواشناسی دریایی سطح نارنجی شماره ۷، اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، دریای مازندران تا صبح روز چهارشنبه هفتم مردادماه مواج و طوفانی خواهد بود.

وی با تأکید بر لزوم توجه به هشدارهای رسمی افزود: با توجه به وزش باد شدید و افزایش ارتفاع امواج، شنا در دریا، انجام فعالیت‌های تفریحی دریایی، تردد شناورهای سبک و صیادی و حضور در محدوده‌های پرخطر ساحلی می‌تواند مخاطرات جدی برای شهروندان و مسافران به همراه داشته باشد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران از مسافران و گردشگران خواست پیش از عزیمت به مناطق ساحلی، آخرین وضعیت جوی و دریایی را بررسی کرده و از برپایی چادر و استقرار در حاشیه دریا و نقاط پرخطر خودداری کنند.

محمدی همچنین از صیادان و بهره‌برداران دریایی خواست ضمن رعایت کامل توصیه‌های ایمنی، از ترددهای غیرضروری در مدت فعالیت این سامانه جوی پرهیز کنند.

وی با بیان اینکه تمامی دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدماتی عضو ستاد مدیریت بحران استان در آماده‌باش کامل قرار دارند، تصریح کرد: رعایت هشدارهای رسمی و همکاری مردم مهم‌ترین عامل در پیشگیری از حوادث احتمالی و حفظ ایمنی شهروندان و مسافران است.