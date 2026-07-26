رشد ۸۱ هزار واحدی بورس در آغاز معاملات

شاخص کل بورس در آغاز معاملات امروز با رشد ۸۱ هزار واحدی به ۴ میلیون و ۹۷۵ هزار واحد رسید.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، شاخص کل بورس تهران در آغاز معاملات امروز یکشنبه ۴ مردادماه با رشد ۸۱ هزار واحدی معادل ۱.۶۶ درصد، به محدوده ۴ میلیون و ۹۷۵ هزار واحد رسید و بار دیگر به کانال ۵ میلیون واحدی نزدیک شد.

بررسی روند معاملات نشان می‌دهد برخلاف دادوستد‌های روز گذشته که در نیمه دوم بازار فشار عرضه افزایش یافته بود، معاملات امروز با برتری محسوس تقاضا آغاز شده و خریداران در بخش قابل توجهی از نماد‌های بازار دست برتر را در اختیار دارند.

در جریان معاملات امروز، گروه‌های پالایشی، دارویی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)، زراعت، فلزات اساسی، سرمایه‌گذاری، سیمان و بانک‌ها با افزایش تقاضا مواجه شدند و در بسیاری از نماد‌های این صنایع، صف‌های خرید یا برتری قابل توجه تقاضا نسبت به عرضه شکل گرفت.

در مقابل، بخشی از نماد‌های گروه‌های پتروشیمی و شیمیایی همچنان با افزایش عرضه همراه هستند و فشار فروش در برخی از این نماد‌ها مانع از هم‌جهت شدن کامل بازار شده است.

رشد شاخص کل در حالی رقم خورده که بازار سرمایه پس از افزایش عرضه‌ها در پایان معاملات روز گذشته، امروز با بازگشت خریداران و بهبود فضای معاملاتی مواجه شده است. تداوم برتری تقاضا در نماد‌های شاخص‌ساز، شاخص کل را تنها یک گام با بازپس‌گیری کانال ۵ میلیون واحدی فاصله داده است.

فعالان بازار معتقدند حفظ این روند در ادامه معاملات، به پایداری ورود نقدینگی و تداوم تقاضا در گروه‌های بزرگ بازار بستگی دارد؛ در غیر این صورت، افزایش عرضه در نیمه دوم معاملات می‌تواند بخشی از رشد ابتدایی شاخص را تعدیل کند.