رسانه های رژیم صهیونیستی به نگرانی های آمریکا در قبال پیامدهای گسترش درگیری با ایران اشاره کردند.

رسانه‌های‌اسرائیلی: ترامپ به تنش با ایران ادامه نمی‌دهد!

به گزارش تابناک به نقل از مهر، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که نگرانی ها در خصوص تبعات تشدید تنش ها با ایران باعث شد ترامپ تصمیم بگیرد در مرحله کنونی دامنه تجاوزات نظامی علیه این کشور را گسترش ندهد.

در این گزارش آمده است که نگرانی های آمریکا شامل وارد آمدن خسارات احتمالی به ذخایر سامانه های پدافند هوایی در خاورمیانه می شود.

رسانه های صهیونیستی دیگر نیز گزارش دادند که ترامپ به این زودی ها دست به تشدید تنش با ایران نمی زند چرا که ایرانی ها بخش قابل توجهی از سامانه های پدافندی مستقر در منطقه خلیج فارس را نابود کرده اند.