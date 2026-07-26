نشست وزیران دفاع ۴۰ کشور درباره تنگه هرمز!

آمریکا و انگلیس در حال بررسی برگزاری نشستی برای حل بحران تنگه هرمز هستند.



به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، به گفته روزنامه فایننشنال تایمز چاپ لندن، آمریکا و انگلیس همچنین در حال بررسی تشکیل ائتلاف دریایی بین‌المللی برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز هستند.



تنگه هرمز هم اکنون در اثر درگیری های ایران و آمریکا ، از سوی تهران بسته شده است. بسته شدن تنگ هرمز، باعث افزایش جهانی سوخت، کاهش جدی صادرات نفت و گاز و دیگر کالاهای مهم و افزایش جهانی تورم شده است.

فایننشنال تایمز افزود مقامات بریتانیایی اعلام کردند آمریکا و بریتانیا در حال بررسی پیشنهاد برگزاری نشستی در سطح عالی در لندن در اوایل هفته آینده هستند تا امکان تشکیل یک ائتلاف دریایی بین‌المللی برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز را بررسی کند.



احتمال دارد در این نشست وزیران دفاع و فرماندهان نظامی حداکثر 40 کشور حضور یابند؛ کشورهایی که پیش‌تر در چارچوب یک گروه مشترک به رهبری بریتانیا و فرانسه گرد هم آمده بودند.



ایده برگزاری این نشست پس از گفت‌وگوی تلفنی وس استریتینگ، وزیر دفاع جدید بریتانیا، با پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، در روز جمعه مطرح شد. به گفته فردی نزدیک به استریتینگ، این دو مقام «گفت‌وگویی بسیار صمیمانه» داشتند.



ائتلافی که لندن و پاریس هدایت آن را بر عهده دارند، تاکنون بر پیشنهادهایی برای دوران پس از پایان درگیری‌ها متمرکز بوده است؛ سناریویی که بر اساس آن، یک نیروی چندملیتی می‌تواند پس از توقف جنگ، به بازگشایی تنگه هرمز و احیای اصل آزادی کشتیرانی کمک کند.



با این حال، نگرانی‌ها در دولت بریتانیا درباره احتمال تشدید بیشتر جنگ میان آمریکا و ایران رو به افزایش است. یکی از مقامات وزارت دفاع بریتانیا به روزنامه فایننشال تایمز گفت: «مردم متوجه نشده‌اند که اوضاع در تنگه هرمز تا چه اندازه وخیم است و این وضعیت در آستانه انفجار قرار دارد.»



به گفته منابع آگاه، هنوز تصمیم نهایی درباره برگزاری این نشست اتخاذ نشده است؛ نشستی که نخستین بار پایگاه خبری آکسیوس درباره آن گزارش داد. با این حال، مقام‌های وزارت دفاع بریتانیا در حالت آمادگی قرار گرفته‌اند.



اندی برنهام، نخست‌وزیر جدید بریتانیا، روز دوشنبه نخستین گفت‌وگوی تلفنی خود را با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، انجام داد. دفتر نخست‌وزیری بریتانیا (داونینگ استریت) پس از این تماس اعلام کرد که برنهام «بر تعهد بریتانیا برای تضمین تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به منظور حمایت از زنجیره‌های تأمین جهانی و کاهش هزینه‌ها برای کسب‌وکارها و خانواده‌ها در سراسر کشور تأکید کرد.»



همچنین اد میلیبند، وزیر امور خارجه جدید بریتانیا، در حاشیه نشست آسه‌آن در فیلیپین نخستین دیدار دوجانبه خود را با مارکو روبیو، همتای آمریکایی‌اش، برگزار کرد و بار دیگر بر همین موضع تأکید کرد.



روابط لندن و واشنگتن در ماه‌های اخیر با تنش‌هایی همراه بوده است؛ زیرا کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا، با استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی بریتانیا برای انجام حملات اولیه علیه ایران موافقت نکرد.



با این حال، پس از آنکه ایران به متحدان آمریکا در منطقه حمله کرد بریتانیا با استناد به اصل دفاع جمعی، مجوز استفاده آمریکا از این پایگاه‌ها را صادر کرد.



ماه گذشته نیز پیت هگست از رهبران اروپایی به دلیل محدود کردن دسترسی آمریکا به پایگاه‌های نظامی به شدت انتقاد کرد.



هگست گفت: «این متحدان با خودداری از اعطای دسترسی قابل پیش‌بینی، استقرار و حق عبور هوایی که اساساً هرگز نباید محل تردید می‌بود، جان فرزندان آمریکا، یعنی پسران و دختران ما را به خطر انداختند.»