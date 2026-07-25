طلسم ۵۴ ساله هاکی چمن ایران شکست

در آخرین روز از رقابت های هاکی چمن ۵ نفره پسران زیر ۱۸ سال که در مسقط عمان در حال برگزاری است، تیم هاکی چمن ایران برای نخستین بار موفق به کسب مدال برنز شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رقابت های هاکی چمن ۵ نفره پسران زیر ۱۸ سال در مسقط عمان در حال برگزاری است و تیم ملی هاکی ۵ نفره پسران زیر ۱۸ سال ایران برای نخستین بار در تاریخ هاکی چمنی ایران و در تاریخ ۵۴ ساله فدراسیون هاکی موفق به کسب مدال برنز شد.

ملی‌پوشان ایران در دیدار رده‌بندی مسابقات قهرمانی آسیا در مسقط عمان با نتیجه ۴ بر ۲ بنگلادش را شکست دادند و علاوه بر کسب مدال برنز ، برای نخستین بار جواز حضور در مسابقات جام جهانی هاکی چمن را کسب کردند.



در این دیدار اشکان ذوالفقارخانیان با ثبت سه گل به عنوان «بهترین بازیکن زمین» انتخاب شد و علیرضا تقی تاش نیز ۱ گل به ثمر رساند.