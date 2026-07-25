طلسم ۵۴ ساله هاکی چمن ایران شکست
در آخرین روز از رقابت های هاکی چمن ۵ نفره پسران زیر ۱۸ سال که در مسقط عمان در حال برگزاری است، تیم هاکی چمن ایران برای نخستین بار موفق به کسب مدال برنز شد.
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رقابت های هاکی چمن ۵ نفره پسران زیر ۱۸ سال در مسقط عمان در حال برگزاری است و تیم ملی هاکی ۵ نفره پسران زیر ۱۸ سال ایران برای نخستین بار در تاریخ هاکی چمنی ایران و در تاریخ ۵۴ ساله فدراسیون هاکی موفق به کسب مدال برنز شد.
ملیپوشان ایران در دیدار ردهبندی مسابقات قهرمانی آسیا در مسقط عمان با نتیجه ۴ بر ۲ بنگلادش را شکست دادند و علاوه بر کسب مدال برنز ، برای نخستین بار جواز حضور در مسابقات جام جهانی هاکی چمن را کسب کردند.
در این دیدار اشکان ذوالفقارخانیان با ثبت سه گل به عنوان «بهترین بازیکن زمین» انتخاب شد و علیرضا تقی تاش نیز ۱ گل به ثمر رساند.
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