علت خشکیدگی درختان ارزشمند ارس در دماوند

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، «نقی میرزاکریمی» رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند، با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی گزارش محیط‌بانان پاسگاه محیط‌بانی رودافشان درباره خشک شدن تعدادی از درختان ارس در منطقه شکار ممنوع کوه سفید، موضوع به سرعت به اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اعلام شد و با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط، بازدید میدانی و نمونه‌برداری‌های تخصصی از منطقه انجام گرفت.

وی با بیان اینکه این بازدید با حضور رئیس اداره زیستگاه‌ها و کارشناسان محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران، کارشناسان جنگلداری و متخصصان گیاه‌پزشکی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور انجام شد، افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، مقرر شد علت اصلی خشکیدگی درختان ارس در کوتاه‌ترین زمان ممکن به‌صورت علمی بررسی و راهکار‌های پیشگیری از گسترش این پدیده و همچنین برنامه‌های درمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت برای اجرا به شهرستان ابلاغ شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند با اشاره به تشدید خشکسالی‌های سال‌های اخیر و افزایش آفات گیاهی، هشدار داد که این عوامل می‌توانند روند خشکیدگی درختان را تشدید کنند.

میرزاکریمی همچنین با اشاره به گزارش‌های دریافتی از انجمن‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی درباره خشک شدن درختان و فضای سبز شهری، بر لزوم ایفای مسئولیت قانونی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در حفاظت، نگهداری و صیانت از درختان و فضای سبز شهری و روستایی تأکید کرد.