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علت خشکیدگی درختان ارزشمند ارس در دماوند

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند از آغاز بررسی‌های تخصصی برای شناسایی علت خشکیدگی تعدادی از درختان ارزشمند ارس در منطقه شکار ممنوع کوه سفید خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۶۴۸۳
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خشکیدن درختان

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، «نقی میرزاکریمی» رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند، با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی گزارش محیط‌بانان پاسگاه محیط‌بانی رودافشان درباره خشک شدن تعدادی از درختان ارس در منطقه شکار ممنوع کوه سفید، موضوع به سرعت به اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اعلام شد و با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط، بازدید میدانی و نمونه‌برداری‌های تخصصی از منطقه انجام گرفت.

وی با بیان اینکه این بازدید با حضور رئیس اداره زیستگاه‌ها و کارشناسان محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران، کارشناسان جنگلداری و متخصصان گیاه‌پزشکی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور انجام شد، افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، مقرر شد علت اصلی خشکیدگی درختان ارس در کوتاه‌ترین زمان ممکن به‌صورت علمی بررسی و راهکار‌های پیشگیری از گسترش این پدیده و همچنین برنامه‌های درمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت برای اجرا به شهرستان ابلاغ شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند با اشاره به تشدید خشکسالی‌های سال‌های اخیر و افزایش آفات گیاهی، هشدار داد که این عوامل می‌توانند روند خشکیدگی درختان را تشدید کنند.

میرزاکریمی همچنین با اشاره به گزارش‌های دریافتی از انجمن‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی درباره خشک شدن درختان و فضای سبز شهری، بر لزوم ایفای مسئولیت قانونی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در حفاظت، نگهداری و صیانت از درختان و فضای سبز شهری و روستایی تأکید کرد.

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استان تهران دماوند محیط زیست محیط بانان خشک شدن درختان منابع طبیعی
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