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گودرزی در گفتگو با تابناک خبر داد؛

۱۲ طرح راهبردی برای تنگه هرمز روی میز مجلس / مدیریت راهبردی تنگه هرمز وارد فاز جدید می‌شود؟

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، از ارجاع ۱۲ طرح در خصوص موضوع مهم و راهبردی تنگه هرمز به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۶۳۹۷
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3855 بازدید
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۷

دغام ۱۲ طرح راهبردی تنگه هرمز در کمیسیون امنیت ملی

عباس گودرزی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، از ارجاع ۱۲ طرح در خصوص موضوع مهم و راهبردی تنگه هرمز به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد.

وی گفت: در خصوص موضوع مهم و راهبردی تنگه هرمز، ۱۲ طرح شامل ۹ موضوع تنگه و ۳ موضوع اصلاح قانون مناطق دریایی، اعلام وصول شده و توسط هیأت رئیسه مجلس به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شده است.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس افزود: کمیسیون‌های قضایی، عمران و اقتصادی نیز به‌عنوان کمیسیون‌های فرعی، موضوعات مرتبط با این طرح‌ها را بررسی خواهند کرد؛ به‌گونه‌ای که کمیسیون قضایی به بحث جرم‌انگاری مستنکفان از اجرای قانون، کمیسیون عمران به موضوع حمل‌ونقل و ناوبری دریایی و کمیسیون اقتصادی به درآمدهای حاصل از مدیریت این حوزه و ایجاد صندوق تأمین مالی مشترک خواهد پرداخت.

گودرزی با بیان اینکه طرح‌های مذکور با عناوین مختلف ثبت شده که عمده آن‌ها موضوع «مدیریت راهبردی تنگه هرمز و خلیج فارس» است، تصریح کرد: در هفته جاری ۱۲ طرح با یکدیگر ادغام و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و سپس گزارش آن در قالب طرحی واحد به هیأت رئیسه مجلس جهت بررسی در صحن ارجاع خواهد شد.

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عباس گودرزی خبر فوری تابناک مجلس تنگه هرمز
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
15
6
پاسخ
عالی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
طرح عوارض الکترونیک باید انجام شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
1
5
پاسخ
کدام مجلس؟ اصلا این نمایندگان محترم کجا تشریف دارند؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
5
4
پاسخ
بسیار عالی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
1
2
پاسخ
فعلا لایحه لغو تحریم ها به سرانجامی برسد چه عجله دارند برای لوایح بعدی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
0
پاسخ
بسیچ رو فعال کتید و انسجام بدید
تهمینه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
0
پاسخ
مرگ بر امریکا
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