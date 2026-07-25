سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، از ارجاع ۱۲ طرح در خصوص موضوع مهم و راهبردی تنگه هرمز به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد.

عباس گودرزی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، از ارجاع ۱۲ طرح در خصوص موضوع مهم و راهبردی تنگه هرمز به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد.

وی گفت: در خصوص موضوع مهم و راهبردی تنگه هرمز، ۱۲ طرح شامل ۹ موضوع تنگه و ۳ موضوع اصلاح قانون مناطق دریایی، اعلام وصول شده و توسط هیأت رئیسه مجلس به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شده است.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس افزود: کمیسیون‌های قضایی، عمران و اقتصادی نیز به‌عنوان کمیسیون‌های فرعی، موضوعات مرتبط با این طرح‌ها را بررسی خواهند کرد؛ به‌گونه‌ای که کمیسیون قضایی به بحث جرم‌انگاری مستنکفان از اجرای قانون، کمیسیون عمران به موضوع حمل‌ونقل و ناوبری دریایی و کمیسیون اقتصادی به درآمدهای حاصل از مدیریت این حوزه و ایجاد صندوق تأمین مالی مشترک خواهد پرداخت.

گودرزی با بیان اینکه طرح‌های مذکور با عناوین مختلف ثبت شده که عمده آن‌ها موضوع «مدیریت راهبردی تنگه هرمز و خلیج فارس» است، تصریح کرد: در هفته جاری ۱۲ طرح با یکدیگر ادغام و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و سپس گزارش آن در قالب طرحی واحد به هیأت رئیسه مجلس جهت بررسی در صحن ارجاع خواهد شد.