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چگونه متخصصان فناوری اطلاعات را برای ماندن مجاب کنیم؟/ ایران آتی، خالی از مغزهای آی تی!

مهاجرت نخبگان حالا در یکی از جدیدترین حوزه‌های علمی رخ می‌دهد و هشدارها درباره این موضوع، جدی‌تر از همیشه است.
کد خبر: ۱۳۸۶۳۸۶
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4198 بازدید
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مهاجرت مهندسین آ تی

نزدیک به یک دهه است که زنگ خطر «فرار مغزها» در ایران به‌ویژه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، بی‌وقفه به صدا درآمده، اما این مهاجرت نه تنها متوقف نشده، بلکه شتاب بیشتری گرفته است. 

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، ایران می تواند با تدابیر علمی و اثرگذار، نخبگان فناوری اطلاعات خود را حفظ کرده و زمینه شکوفایی استعدادهای آنها را فراهم کند. اما این روزها بخشی از متخصصان جوان و خلاق، که سرمایه‌های اصلی پیشرفت دیجیتال کشور به شمار می‌روند، در جستجوی درآمد مناسب و دسترسی به امکانات پایدار، چمدان‌هایشان را می‌بندند و به سوی ظاهرا افق‌های روشن‌تر پرواز می‌کنند.

نتایج یک بررسی علمی
 این پدیده، بیش از یک آمار ساده، آینه‌ای از چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی ایران است که در گزارش «مهاجرت ایرانیان: علل و انگیزه‌ها» به قلم جامعه‌شناسانی همچون محمد فاضلی و بهرام صلواتی، به دقت ترسیم شده است.

این گزارش بر پایه تحلیل ۱۱۱۵۷ پرسش‌نامه معتبر، که در تیرماه ۱۴۰۲ از ایرانیان داخل و خارج کشور جمع‌آوری شد، تصویری شفاف و تکان‌دهنده ارائه می‌دهد. ۱۹ درصد پاسخ‌دهندگان خارج از کشور و ۸۱ درصد ساکن ایران بودند. نتایج نشان می‌دهد که ۶۵ درصد نیروهای تحصیلکرده ایرانی به مهاجرت فکر می‌کنند و این روند از طبقات مرفه به لایه‌های عمومی‌تر جامعه گسترش یافته است. عوامل کلان اجتماعی و اقتصادی — نظیر تورم فزاینده، مشکلات معیشتی، تنش‌های سیاسی و نگاه کلی به آینده ایران — تأثیر به مراتب بیشتری نسبت به شرایط کاری فردی دارند. نویسندگان هشدار می‌دهند که ادامه این خروج یک‌طرفه، ایران را در آستانه خالی شدن از نیروی متخصص قرار می‌دهد؛ کشوری که برخلاف کشورهای توسعه‌یافته، مهاجر ورودی قابل توجهی ندارد.

نگرانی در حوزه فناوری
در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، آمارها به‌ویژه نگران‌کننده است. این بخش یکی از شش حوزه برتر از نظر مهاجرت متخصصان به شمار می‌رود و ۷.۸ درصد مهاجران متخصص را شامل می‌شود. ۹۰ درصد مهاجران بین ۱ تا ۲۵ سال سابقه کاری داشته‌اند که ۶۲.۱ درصدشان در بخش خصوصی فعال بودند. بیشینه مهاجران دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند؛ یعنی دقیقاً همان قشر تحصیل‌کرده و مولدی که موتور نوآوری و اقتصاد دیجیتال کشورند. تقسیم‌بندی زمانی مهاجران نیز گویاست: از میان آنها که مهاجرت کرده‌اند بخش عمده آن (۳۸.۷ درصد) در دوره ریاست‌جمهوری  شهید ابراهیم رئیسی رخ داده است. این ارقام، مهاجرت را از یک انتخاب لوکس به یک تصمیم اجتناب‌ناپذیر برای بسیاری تبدیل کرده است.

بر اساس این مطالعه، مردان بیش از زنان مهاجرت کرده‌اند و مهاجران عموماً از نظر تحصیلی و درآمدی، سطح بالاتری نسبت به ماندگاران دارند. شاخص مهاجرت خالص بالقوه گالوپ (۱۳۹۳-۱۳۹۵) نیز ادعا می‌کند که بیش از یک‌چهارم ایرانیان با تحصیلات عالی، در صورت امکان کشور را ترک خواهند کرد. ۸۰ درصد مهاجرت‌ها ریشه در انگیزه‌های اقتصادی و سیاسی دارد. جمعیت ایران از ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۷ دو برابر شده، اما سهم مهاجران تقریباً سه برابر شده است. محققان دانشگاه استنفورد این الگو را برجسته کرده‌اند.

هشدارهای داخلی
در سطح میدانی، مهدی اسماعیلی، نماینده مردم میانه و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، به تازگی نسبت به مهاجرت کارشناسان فنی مخابرات و ارتباطات زیرساخت هشدار داده است. او تأکید کرده که حقوق و مزایای پایین در شرکت‌های دولتی، انگیزه کاری را کاهش داده و «وسوسه‌های» خارجی را تقویت کرده است. اسماعیلی از جلسه با وزیر ارتباطات خبر داد و پیشنهاد برقراری «فوق‌العاده خاص» یا «فوق‌العاده فنی» را برای جبران فاصله با بخش خصوصی مطرح کرد. این پیشنهادها نیازمند حمایت قانونی مجلس و تخصیص منابع از سوی وزارتخانه است. اسماعیلی با اشاره به نقش حیاتی این متخصصان در شرایط تحریم، هشدار داد که از دست دادن آن‌ها هزینه‌های سنگینی بر زیرساخت‌های ارتباطی و توسعه فناوری کشور تحمیل خواهد کرد.

چگونه متخصصان فناوری اطلاعات را برای ماندن مجاب کنیم؟/ ایران آتی، خالی از مغزهای آی تی!

معنای مهاجرت
این مهاجرت، فراتر از آمار، ضربه‌ای عمیق به اکوسیستم نوآوری وارد می‌کند. متخصصان IT نه تنها کد می‌نویسند؛ آن‌ها زیرساخت اینترنت، امنیت سایبری، استارت‌آپ‌ها و اقتصاد دیجیتال را می‌سازند. وقتی «هوای درآمد» و «اینترنت همیشگی» در خارج از کشور فراهم‌تر باشد، ماندن در داخل به انتخابی قهرمانانه تبدیل می‌شود که پاداش اقتصادی و حرفه‌ای کمی دارد. گزارش فاضلی و صلواتی تأکید می‌کند که رابطه حکومت و مردم، و ادراک کلی از وضعیت کشور، عامل محرک اصلی است. شرایط سازمانی (حقوق، امکانات) مهم است، اما در سایه عوامل کلان کم‌رنگ می‌شود.

برای حفظ این سرمایه انسانی، راهکارها باید چندلایه باشد: فراهم بودن شرایط بهره مندی از اینترنت پایدار، بازنگری فوری در نظام جبران خدمت، ایجاد فضای نوآوری واقعی، کاهش موانع اداری و مهم‌تر از همه، بازسازی اعتماد اجتماعی. بدون این اقدامات، هشدارهای یک دهه اخیر به واقعیت تلخی تبدیل خواهد شد که جبران آن سال‌ها زمان می‌برد. مهاجرت متخصصان، آژیر خطری است که نباید نادیده گرفت؛ زیرا آینده دیجیتال ایران در گرو ماندگاری همین مغزهای خلاق است.

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برچسب ها
آی تی فناوری اطلاعات مهاجرت نخبگان فرار مغزها وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
1
21
پاسخ
با توجه به اینکه در ادارات همه کارهای اداری در بستر شبکه کامپیوتری انجام می شود، این مشکل بوضوح و به شکل حاد مشاهده می شود.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
مهاجرت یا فرار؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
مشکل اصلی دستمزد پایین است از کارگر تا متخصص ، همه دستمزدها پایین است. در ایران توقع کار رایگان دارند. کارکر در سایر کشورها چقدر حقوق می گیرد؟ قبمت انرژی در آنجا چقدر است؟ انوقت کارفرما در ایران دائن نق می زند که نمی صرفد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
فارغ التحصیل زیاده و اکثرا بیکارن آگهی بدین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
6
11
پاسخ
از فردوسی پور راه حل رو بپرسید!
ایشون استاد کار در شرایط سخت و راغونه!
بلکه رستگار شوید.
عرفان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
4
پاسخ
عدم تناسب دستمزد با توجه به حساسیت و خاص بودن کار مهندسین نرم افزار ، شبکه و امنیت و همچنین زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری قدیمی و فرسوده باعث ازدست رفتن نیروهای متخصص به صورت مهاجرت گسترده شده،در نتیجه باعث خلا نیروی کار متخصص و تجهیزات بروز در این زمینه و درنهایت این وضعیت آشفته در بخش IT کشور شده است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
4
پاسخ
من هم ترجیح میدهم در ایران نباشم. متاسفانه ایران افراد با تحصیلات فناوری اطلاعات و کامپیوتر زیادی دارد که یا نمیخواهدشان (نه اینکه بهشان نیاز نداشته باشد) یا بیشترشان حتی در بخش خصوصی نمیتوانند بازار کار مناسبی بیابند. دلیل دیگر اینکه الان بخش های دیگر اقتصادی برای کاهش هزینه های ناشی از تورم و مشکلات اقتصادی چندسال اخیر ایران بخشی را که اول ا، همه حذف میکنند کامپیوتر و فناوری اطلاعات است ، زیرا قیمت سخت افزارهای کامپیوتری با شدت نجومی شده است . قبلا ممکن بود فروشندگان بیشتری از کامپیوتر استفاده کنند، کامپیوتر و فناوری اینترنت اشیا و رباتیک داشت وارد حوزه های دیگر نظیر کشاورزی و ...هم میشدند ولی اکنون اینها جزو هزینه های غیرضروری محسوب میشوند زیرا افراد در خریدن مایحتاج روزانه اشان مانده اند و همچنین افراد بیشتری بیکار شده اند. البته خود فناوری اطلاعات خصوصا هوش مصنوعی تیغ دو لبه است اگر درست تعریف نشود منجر به ازبین رفتن مشاغل و مشکلات اقتصادی بیشتری میشود. ولی از طرفی فناوری اطلاعات و رباتیک و اینترنت اشیا و چاپ سه بعدی و اسکن سه بعدی، توانایی بالایی در پتانسیل حذف نیاز به نیروی کار ارزان را دارند و اینگونه کشورهایی با جمعیت کمتر مثل ایران میتوانند تاثیر نیاز به کالای چیتی را به دلیل کالای ارزان که ناشی از کارگر ارزان بوده ازبین ببرند یا بکاهند، ایالات متحده و غرب احتمالا به زودی به همین سمت خواهند رفت.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
1
پاسخ
چرا مواد 3 الی 16 قانون مالیات های مستقیم دو دهه پیش حذف شد؟
حامد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
7
پاسخ
به عنوان یک متخصص حوزه IT که از دو دانشگاه درجه یک کشور فارغ التحصیل شده و ۱۵ سال هم در بزرگترین شرکت‌های این کشور کار کرده این متن رو می نویسم، \رچه بعید است صدای امثال ما به جایی برسد:
در مورد مهاجرت متخصصان IT چند دلیل مهم وجود داره:
۱. حداقل حقوق دلاری برای یک متخصص که دورکاری خارجی کند ۲۰۰۰ دلار است (این بخش رو ادامه نمی‌دهم) و یا باید انگیزه خیلی قوی داشته باشی که داخل کار کنی یا دلیل محکم دیگر.
۲. قطعی و محدودیت‌های دو طرفه سرویس‌های خارجی گاهی پوست از سر ما می کند که یک سرویس عادی را راه‌اندازی کنیم.
۳. مدل کاری در ایران با همه جای دنیا متفاوت است، یعنی هرچقدر در لبه تکنولوژی هم باشیم باز فرق جدی داریم با بقیه دنیا.
۴. جاذبه بسیار زیادی از سمت خارجی وجود دارد که بهترین‌ها را می بلعد.
۵. وضعیت امروز کشور در شرایط جنگی باعث شده حتی ۱۰ درصد بالای متخصصان برای یافت شغل جدید در این ماه‌های اخیر دچار مشکل جدی شوند.
۶. وضعیت استارتاپ‌های کشور اسف بار شده و شروع یک کار جدید به شدت سخت، طاقت فرسا و پیچیده.
همه این‌ها را بگذارید در کنار کیفیت زندگی در خارج از ایران و میزان حقوق و احترام و سادگی استفاده از سرویس‌های مختلف.
بحث و مثال بسیار زیاد است و می‌شود ساعت‌ها درباره اصل موضوع و راه‌حل ها صحبت کرد لکن به نظر نمی رسد اولویتی برای این موضوع وجود داشته باشد.
در آینده نزدیک تنها راه حل این بحران، قطع همیشگل اینترنت خواهد بود.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
تا دستمزدها در ایران اصلاح مشود فشار کنکور به سمت پزشکی ، فرار مغزهای مهندسی ، فرار کارگران ماهر و متخصص ادامه خواهد داشت. ارزان ترین انرژی دنیا و ارزان ترین کارگر دنیا را به تولید کننده ایرانی داده اند و این شده نتیجه. حداقل دستمزد را کمی منطقی کنند. کارگر زیر ۳۰۰ دلار چیزی بجز برده داری نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
1
5
پاسخ
مهد کامپیوتر آمریکاست برای همین هر متخصصی توی این حوزه دنباله روی سیاست ها و دستورالعمل های اونها خواهد بود.
از سیستم عامل و پردازنده گرفته تا الگوریتم های رمزنگاری و ...
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